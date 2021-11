Kretschmann für Klimaverhandlungen in Großbritannien

Ministerpräsident Kretschmann hat in Schottland mit Vertretern aus Kalifornien über gemeinsame Klimaziele gesprochen. Seine Reise soll auch die Beziehung zwischen Baden-Württemberg und Großbritannien stärken.

Am Rande der Klimakonferenz in Glasgow haben sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Samstag mit kalifornischen Abgeordneten über den Stand der Under2-Coalition ausgetauscht. Die Under2-Coalition ist ein internationales Bündnis von Regionen, die die Erderwärmung auf unter zwei Grad begrenzen wollen. Bis 2050 wollen alle Mitglieder der Vereinigung klimaneutral werden, sagte Walker dem SWR. "Wir können nicht auf Nationalstaaten warten", so die Ministerin. Baden-Württemberg will die Klimaneutralität bereits im Jahr 2040 erreichen.

Baden-Württemberg hatte den Zusammenschluss 2014 gemeinsam mit Kalifornien initiiert. Mittlerweile vertritt das Bündnis knapp zwei Milliarden Menschen weltweit.

Baden-Württemberg bekommt Vertretung in London

Im Rahmen seiner Großbritannien-Reise wird Kretschmann außerdem eine baden-württembergische Auslandsrepräsentanz in London eröffnen. Nach dem Brexit soll das Büro Wirtschaftsbeziehungen stärken und Standort-Marketing für Baden-Württemberg betreiben. Es soll auch dazu beitragen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus beiden Ländern zu vernetzen.