Kreisvorsitzendenkonferenz für Mitgliederbefragung zur Wahl der CDU-Parteispitze

Die Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU begrüßt Armin Laschets Vorschlag, die CDU-Mitglieder bei der Wahl einer neuen Parteispitze mit einzubeziehen. Auch aus Baden-Württemberg kommen positive Stimmen.

Zum ersten Mal sollen die CDU-Mitglieder bei der Suche nach einer neuen Bundesparteispitze mit eingebunden werden. Dafür sprach sich die Kreisvorsitzendenkonferenz der CDU am Samstagnachmittag in Berlin aus. Parteichef Armin Laschet hatte zuvor eine Mitgliederbefragung für die Bestimmung seiner Nachfolge vorgeschlagen.

Die CDU hatte ihre 326 Kreis- und 27 Bezirksvorsitzenden nach Berlin eingeladen, um das historisch schlechte Ergebnis der Bundestagswahl von 24,1 Prozent aufzuarbeiten und um über das Verfahren zur Wahl der neuen Parteiführung zu beraten. Die Kreisvorsitzendenkonferenz konnte lediglich ein Meinungsbild einholen, aber keine verbindlichen Beschlüsse fassen. Präsidium und Bundesvorstand der CDU sollen am kommenden Dienstag bei einer Sondersitzung über das Wahlverfahren zur Bundesparteispitze entscheiden. Die Wahl des Vorsitzenden muss nach geltendem Recht durch einen Parteitag erfolgen.

Landtagsfraktionschef Hagel für inhaltlichen Aufbruch

Der baden-württembergische Fraktionschef Manuel Hagel hat die stärkere Einbindung der CDU-Mitglieder begrüßt. "Es war eine total gute Diskussion. Dass wir die Mitglieder maximal einbinden, ist jetzt goldrichtig", sagte er am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Karlsruhe. Er betonte aber: "Allein nur den Kopf austauschen genügt nicht. Nach dem personellen Aufbruch können wir so auch den inhaltlichen Aufbruch gestalten."

Der Wille zu einer Digitalisierung der Parteiarbeit sei absolut da, sagte Hagel nach der Konferenz. Eine Partei-Doppelspitze aus Mann und Frau werde es jedoch wahrscheinlich nicht geben. "Bei den Grünen ist das gewachsen, bei der SPD war es eine Verzweiflungstat, bei uns wäre es ein Nachahmen. Das wäre nichts für uns."

Mehrere Kandidaten im Gespräch

Wann und wie die Mitglieder zur Parteispitze befragt werden sollen, ist noch unklar. Denkbar ist eine digitale Abstimmung, aber auch eine Wahl vor Ort in den Kreisgeschäftsstellen der Partei. Wer für den CDU-Vorsitz kandidiert bleibt weiterhin offen. Im Gespräch sind Ex-Fraktionschef Friedrich Merz, der frühere Gesundheitsminister Norbert Röttgen, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Fraktionschef Ralph Brinkhaus und der Wirtschaftspolitiker Carsten Linnemann.