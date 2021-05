Fortbestand wohl klar: In den Kreisimpfzentren sollen bis in den Sommer hinein Spritzen gegen Corona gesetzt werden. Immer mehr private Anbieter helfen bei der Impfterminsuche.

In den Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg soll der Betrieb bis mindestens Mitte August hinein weitergehen. Das hat das Sozialministerium auf Anfrage des SWR mitgeteilt. Innerhalb der Landesregierung ist die Betriebsverlängerung aller Impfzentren demnach bereits beschlossen. Allerdings fehlen noch die Zustimmung des Landtags sowie die vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern der Impfzentren.

Erste Landkreise bestätigen weiteren Betrieb

Die Landkreise Freudenstadt, Sigmaringen und Zollernalb haben bereits bestätigt, dass bei ihnen auch nach dem 30. Juni noch geimpft wird. Ausreichender Impfstoff ist allerdings die Voraussetzung. Laut dem Landratsamt Balingen werden die Liefermengen derzeit wöchentlich bekanntgegeben. Aus Sigmaringen heißt es, für die anstehenden Zweitimpfungen sei genügend Impfstoff zugesagt. Je nach verfügbaren Impfstoffen geht das Ministerium davon aus, dass die Impfzentren auch im September noch gebraucht werden.

Sozialministerium verteidigt Aufhebung der Impfpriorisierung bei Hausärtzen

Seit dem 17. Mai ist in Baden-Württemberg die Impfpriorisierung bei den Hausarztpraxen aufgehoben. Der Ansturm ist seitdem so groß, dass viele Menschen oft vergeblich versuchen, einen Impftermin zu bekommen. Im SWR verteidigte Layla Distler von der Stabstelle Impfen im Sozialministerium diesen Schritt. "Ein Großteil der über 70-Jährigen und der anderen Menschen aus der Prioritätsgruppe 3 ist bereits geimpft. Deshalb konnte man den nächsten Schritt angehen", so Distler am Donnerstagmorgen.

Am Mittwoch räumte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) Probleme bei der Terminvergabe ein. Die Terminvergabe über die Telefonnummer 116 117 zu regeln sei im Nachhinein "ein großer Fehler", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten".

Impfstoff bleibt weiterhin knapp

Nach wie vor fehlt in Baden-Württemberg wie in anderen Bundesländern auch der Impfstoff. Distler führt die Lieferprobleme auf den Bund zurück. "Der Bund kündigt Lieferungen von Impfstoff an, der teilweise gerade erst produziert wird", sagte sie im SWR.

Trotzdem würden nach wie vor Termine für Erstimpfungen bei der Impfhotline eingestellt. Für die Belieferungen der Impfzentren mit Impfstoff ist das Land zuständig. Für die Lieferung des Impfstoffs an die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sowie die Betriebsärztinnen und -ärzte ist komplett der Bund zuständig.

Neue Plattform für Impfwillige und Arztpraxen

Um das Problem der Impfterminvergabe zu lösen, gibt es mittlerweile immer mehr Plattformen private Anbieter, auf denen man nach freien Terminen suchen kann. So bietet die Ärzteorganisation Mediverbund eine neue Plattform an, die Impfwillige und Praxen mit kurzfristigen Impfkapazitäten zusammenbringt. Unabhängig von Impfrangfolgen können sich alle Menschen ab 18 Jahren auf der Plattform für eine Corona-Schutzimpfung mit ihren Daten und Impfstoffwünschen registrieren.

Knapp 200 Haus- und Facharztpraxen nutzen nach einer Mitteilung des Verbundes die Plattform bereits für ihr Impftermin-Management. "Jede Impfoption durch Restbestände, abgelehnte Impfstoffe oder geschwänzte Impftermine könne sofort genutzt werden", sagte der Chef des Zusammenschlusses von niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten in Baden-Württemberg, Werner Baumgärtner.