Nachdem die Corona-Regeln Anfang der Woche in Baden-Württemberg noch gelockert werden konnten, müssen einzelne Kreise nun wieder verschärfen. Grund ist die steigende Inzidenz.

Wegen steigender Inzidenzen müssen die ersten Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg Corona-Lockerungen wieder zurücknehmen. Besonders betroffen ist der Kreis Schwäbisch Hall. Mit einer Inzidenz von 212,4 (Stand: Samstag, 16 Uhr) weist er den mit Abstand höchsten Wert im Land auf. Kein anderer Landkreis in Baden-Württemberg liegt derzeit über der 200er-Marke. Bei den Infektionen handele es sich bei rund 70 Prozent um die britische Variante, so der Sozialdezernat des Kreises gegenüber dem SWR.

Die Stadt Crailsheim hat sich sogar zu einem bundesweiten Hotspot entwickelt. Nach Corona-Ausbrüchen in verschiedenen Betrieben stieg die Inzidenz hier am Freitag auf 500,1. In der Kernstadt müssen ab sofort medizinische Masken oder ein vergleichbarer Atemschutz getragen werden. Die Öffnung der Schulen wurde vorerst verschoben.

Verschärfung der Corona-Regeln tritt in Kraft

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 an drei Tagen in Folge sieht die aktuelle Corona-Verordnung des Landes vor, dass einzelne Lockerungen wieder zurückgenommen werden müssen. Statt mit fünf Personen aus zwei Haushalten, darf man sich hier dann wieder nur mit einer weiteren Person aus einem fremden Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen weiterhin nicht dazu.

Auch der Einzelhandel ist betroffen: Statt "Click & Meet" dürfen die Geschäfte nur noch "Click & Collect" anbieten. Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten werden für den Publikumsverkehr geschlossen. Sportanlagen für den Amateur- und individuellen Freizeitsport werden ebenfalls geschlossen. Friseursalons dürfen weiterhin geöffnet bleiben. Neben dem Landkreis Schwäbisch Hall gelten diese Regeln ab Dienstag auch für den Landkreis Rastatt (Inzidenz-Wert am Samstag bei 132,7).

Acht Kreise mit einer Inzidenz über 100

Aktuell überschreiten außerdem sieben weitere Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg die 100er Marke. Der Alb-Donau-Kreis (102,0), der Landkreis Emmendingen (101,0), der Landkreis Sigmaringen (107,8), der Hohenlohekreis (105,6), der Landkreis Freudenstadt (116,7), der Stadtkreis Mannheim (101,1) und seit Samstag neu der Stadkreis Karlsruhe (101,1). Allerdings liegt keiner dieser Kreise bereits seit drei Tagen über dem Grenzwert, weshalb die gelockerten Regeln hier zunächst noch aufrecht erhalten werden können.

Freudenstadt: Geschäfte bleiben trotz erhöhter Inzidenz geöffnet

Im Landkreis Freudenstadt etwa wolle man die Geschäfte trotz erhöhter Inzidenz bis mindestens Dienstag geöffnet lassen, so Landrat Klaus Michael Rückert (CDU). Da mehr als die Hälfte der registrierten Neuinfektionen auf einen Ausbruch in einem Horber Kindergarten zurückzuführen sei, sei das eine machbare Entscheidung. Ein so klar abgegrenzter Ausbruch kann laut Landesverordnung getrennt vom sonstigen vereinzelten Infektionsgeschehen bewertet werden, so Landrat Rückert. Zumal von diesem sogenannten Cluster keine Gefahr mehr ausgehe, weil die Infizierten isoliert und die Kontaktpersonen in Quarantäne seien. Ohne dieses Cluster bewege sich die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Freudenstadt weiter unter 50. Das erlaubt die weitere Öffnung der Geschäfte, so Rückert. Am Montag will das Landratsamt die Lage nach den Zahlen vom Wochenende neu bewerten.

Schwarzwald-Baar-Kreis nimmt Lockerungen zurück

Auch der Schwarzwald-Baar-Kreis muss Lockerungen zurücknehmen. Mit einer Inzidenz von derzeit 46,6 ist der Kreis zwar deutlich von einer Inzidenz von über 100 entfernt. Bis zum 10. März lag der Wert allerdings noch bei unter 35, sodass weitere Lockerungen in Kraft treten konnten. So waren hier beispielsweise wieder Treffen von bis zu 10 Personen aus drei Haushalten möglich. Da die Inzidenz mittlerweile allerdings an drei Tagen in Folge über einem Wert von 35 lag, müssen Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Ab Montag sind auch hier dann wieder nur Treffen mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich.

Welche Corona-Regeln gelten im Land?

Alle aktuellen Regelungen finden Sie auf einen Blick noch einmal hier: