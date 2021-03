per Mail teilen

Der Landkreis Ravensburg hat eine Tierwohl-Initiative gestartet. Ziel sei, das Wohlbefinden der Nutztiere zu verbessern, so das Landratsamt, Milch- und Rindviehhalter sollen beraten werden, wie sie neueste Tierwohl-Kriterien in ihren Ställen umsetzen können. Projektpartner sind das Landwirtschaftliche Zentrum in Aulendorf und die beiden Milchviehberatungsdienste des Kreises. Das baden-württembergische Ministerium für ländlichen Raum fördert die Initiative.