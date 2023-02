per Mail teilen

Trotz der Krise durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat das Land in Sachen Kreditwürdigkeit wieder die Note AA+ erhalten. Das ist wichtig bei der Aufnahme von Krediten.

Baden-Württemberg erhält bei der Analyse der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) erneut die zweitbeste Note AA+. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus dem Finanzministerium. Damit behalte das Land einen außergewöhnlich guten Zugang zu den nationalen und internationalen Kapitalmärkten.

Finanzminister: Folgen der Krise sind permanenter Stresstest

"Baden-Württemberg bleibt auch in der Krise ein Anker finanzpolitischer Stabilität", sagte Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). "Das ist keineswegs selbstverständlich. Denn es ist ein permanenter Stresstest für den Staat, die Folgen der Krise zu bewältigen." Trotzdem habe man einen Rekordhaushalt aufgestellt, finanziell vorgesorgt und investiere gezielt in die Zukunft des Landes, so Bayaz.

BW hat Schuldenbremse nicht ausgesetzt

Gute Steuereinnahmen und maßvolle Ausgaben hätten die Finanzlage des Landes weiter stabilisiert. Das habe die Erwartungen der Ratingagentur S&P deutlich übertroffen, so das Ministerium. Dadurch könne das Land zum Teil auf Anschlussfinanzierungen für Kredite verzichten. Baden-Württemberg habe seinen haushaltsmäßigen Schuldenstand zudem auf 58,7 Milliarden Euro gesenkt. Dabei habe das Land auch in der Krise die Schuldenbremse nicht ausgesetzt, was der Ratingagentur ebenfalls wichtig sei.