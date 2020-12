Andachten im Livestream und virtuelle Krippenspiele: Die Kirchen im Land setzen auf verschiedene kreative Formate, um Weihnachten trotz Corona feiern zu können.

Wegen der Corona-Pandemie finden die Feierlichkeiten zu Weihnachten in diesem Jahr anders als gewohnt statt. Für Gottesdienste gelten strenge Auflagen bei Teilnehmerzahl, Abstand und Hygiene. Singen ist verboten, anmelden hingegen Pflicht. Mit einer höheren Zahl an Gottesdiensten wollten die Gemeinden möglichst vielen Besuchern ermöglichen, dabei zu sein.

Lag die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche über der 300er-Marke, fielen Präsenzgottesdienste mit Besuchern in den Kirchen in Baden-Württemberg aus. Manche Predigt der Bischöfe gab es in digitaler Form.

Video-Weihnachtsandacht aus einem Stall

Der evangelische Landesbischof für Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh, veröffentlichte zu Heiligabend beispielsweise eine Video-Weihnachtsandacht. In der Predigt versetzte er sich in die Hirten hinein. Das Ganze komme passend aus einem Stall mit Krippenfiguren und tierischer Unterstützung von Schafen und Ziegen, wie es hieß. Erst am ersten Weihnachtsfeiertag sind dann zwei kurze Gottesdienste in der Stadtkirche Karlsruhe geplant. Einen ersten Vorgeschmack auf Weihnachtsgottesdienste in ungewohnter Umgebung bekamen an Heiligabend Besucher eines Gottesdienstes in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) - dort kamen die Gläubigen in einem Parkhaus zusammen.

Bischof liest Weihnachtsgeschichte - privat im eigenen Wohnzimmer

Der Bischof der katholischen Diözese Rottenburg-Stuttgart Gebhard Fürst las an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte vor - erstmals ganz privat in seinem Wohnzimmer vor Christbaum und Krippe. Eine Aufzeichnung davon steht auf der Homepage. Um 22 Uhr ist dann eine Christmette mit ihm geplant, am Vormittag des 25. Dezembers dann das Hochamt zu Weihnachten.

Sein badischer Amtsbruder, Erzbischof Stefan Burger, predigt an Heiligabend sowie am ersten Weihnachtsfeiertag im Freiburger Münster. Zudem sollen einer Sprecherin zufolge an den Weihnachtstagen zwei kurze Videos des Erzbischofs auf der Internetseite der Erzdiözese veröffentlicht werden.

Kreative Gottesdienstformate

Auch der evangelische Landesbischof in Württemberg, Frank Otfried July, hält laut einem Sprecher an dem Plan fest, an Weihnachten einen Präsenzgottesdienst zu feiern: am 25. Dezember in der Stuttgarter Stiftskirche. Die Predigt werde aber aufgezeichnet und solle live im Internet übertragen werden. Am Heiligabend ist July Gastgeber in einer halbstündigen TV-Weihnachtssendung aus dem Bischofshaus.

In Bopfingen (Ostalbkreis) wurde der Weihnachtsgotttesdienst in diesem Jahr vom Balkon des Kirchenturms abgehalten - dank Lautsprecher für viele Menschen hörbar.

Daneben präsentiert die evangelische Landeskirche in Württemberg eine Reihe ungewöhnlicher Gottesdienstformate. Zum Beispiel Mini-Andachten für Kinder in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Im Ludwigsburger Ortsteil Poppenweiler geht eine Krippe mit Traktor auf Reisen.

Corona-konform im eigenen Wohnzimmer - in Mannheim konnten die Gläubigen von Zuhause aus am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen. Die Kirche streamte die Festlichkeit per Video.

In der Kontroverse um die Feierlichkeiten an Weihnachten hatte zuvor unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Öffnungen der Gotteshäuser verteidigt. Auch der Münchener Kardinal Reinhard Marx stand hinter der Entscheidung zu weihnachtlichen Präsenzgottesdiensten in der Corona-Pandemie. "Wir haben uns das gut überlegt. Die Pfarrgemeinden bereiten seit Wochen die Gottesdienste intensiv vor und setzen die Auflagen mit großem Engagement um", sagte der Erzbischof von München und Freising.