Viele Krankenkassen auch in Baden-Württemberg haben derzeit Computerprobleme. Der Grund dafür ist ein Hackerangriff bei einem IT-Dienstleister.

Ein Hackerangriff beim IT-Dienstleister Bitmarck führt derzeit zu technischen Problemen bei etlichen Krankenkassen in Baden-Württemberg. Offiziell heißt es beim IT-Dienstleister Bitmarck: Es gibt technische Störungen im Tagesgeschäft, weil eine Cyberattacke abgewehrt wird. Den von der Cyberattacke betroffenen IT-Dienstleister nutzen 80 von 96 gesetzlichen Krankenkassen.

Betriebskrankenkassen in Baden-Württemberg betroffen

Störungen melden unter anderem die Betriebskrankenkassen von Bosch, die Debeka BKK und auch die Mercedes-Benz BKK. Die Auswirkungen sind dabei unterschiedlich. So heißt es beispielsweise auf der Internetseite der Mercedes-Benz BKK, dass es aufgrund einer technischen Störung vorübergehend zu Beeinträchtigungen beim Versand beziehungsweise Empfang von elektronischen Heil- und Kostenplänen, elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und elektronischen Gesundheitskarten komme. Ähnliches steht etwa auch auf der Seite der BKK Freudenberg mit Sitz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Dort heißt es außerdem, dass man mit Hochdruck an einer Lösung arbeite. Teilweise sind die Kassen aber gar nicht erreichbar, das meldet beispielsweise die Siemens-Betriebskrankenkasse.

Von dem Angriff auf den IT-Dienstleister Bitmarck sind etliche Krankenkassen betroffen - zum Beispiel die BKK Freudenberg mit Sitz in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) SWR Screenshot

Mögliche Folgen: Kranken- und Pflegegeld wird zu spät ausgezahlt

Neben Krankenkassen sind auch Arztpraxen betroffen. So kann es bei elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen Verzögerungen geben. Der außerdem für Apotheken zuständige IT-Dienst meldet zudem, dass es Probleme gibt, wenn elektronisch abgefragt wird, ob jemand von der Zuzahlung befreit ist. Auswirkungen spüren vor allem Menschen, die zum Monatswechsel Kranken- oder Pflegegeld ausgezahlt bekommen sollten. Auch da sind Verzögerungen denkbar.

Nicht der erste Hackerangriff auf IT-Dienstleister Bitmarck

Der IT-Dienstleister Bitmarck war bereits Anfang des Jahres schon einmal von einem Cyberangriff betroffen. Damals wurden sogar Daten von Versicherten - also Namen und Versichertennummern - abgegriffen. Diesmal sagt der IT-Dienstleister, gebe es aber keine Hinweise auf Datenklau. Wer hinter dem Hackerangriff steht, ist bislang offenbar noch unklar. Entgegen früherer Informationen soll es nun doch keine Pressekonferenz des betroffenen IT-Dienstleisters am Nachmittag geben.