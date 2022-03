per Mail teilen

Erneut müssen an manchen baden-württembergischen Krankenhäusern planbare Operationen verschoben werden: einerseits, um Platz für Corona-Patienten schaffen zu können - auf der anderen Seite fehlt medizinisches Personal, das entweder selbst an Corona erkrankt ist oder wegen Quarantäne-Zeiten ausfällt. Betroffen ist unter anderem die Klinik in Sigmaringen.