In Bayern parken E-Auto-Besitzer ab April 2025 im ganzen Land drei

Stunden gratis. Wäre diese Regelung auch etwas für Baden-Württemberg? Die Landesregierung scheint nicht abgeneigt.

In Bayern dürfen Besitzer von Elektroautos ihre Fahrzeuge ab April nächsten Jahres im ganzen Bundesland für drei Stunden auf eigentlich gebührenpflichtigen Stellflächen kostenlos parken. Ob eine solche Regelung auch für Baden-Württemberg sinnvoll wäre, wird derzeit vom Land geprüft.

So haben wir in "Zur Sache BW" zum Thema E-Autos berichtet:

Landesregierung prüft Vor-und Nachteile

"Aktuell wägen wir Vor- und Nachteile ab", teilte ein Sprecher des baden-württembergischen Verkehrsministeriums mit. Zuvor hatte die "Südwest Presse" von den Überlegungen berichtet. Das Bundesland Bayern mit dem Kabinett in München hatte eine dafür notwendige Änderung der entsprechenden Verordnung jüngst beschlossen. Die Regelung ist zunächst bis Ende 2026 befristet und soll der Staatsregierung zufolge neue Impulse zum Kauf von E-Autos setzen.

Kurbelt kostenloses Parken E-Auto-Verkauf an?

Aus Sicht der baden-württembergischen Landesregierung wächst die Zahl der E-Autos im Land nicht schnell genug, um das selbst gesetzte Ziel zu erreichen, dass bis 2030 jedes zweite Auto klimaneutral fährt. Neue Anreize seien daher notwendig, sagte ein Sprecher.

Die baden-wüürtmbergischen Städte sind von den bayerischen Plänen weniger begeistert. "Wenn der Anreiz wirkt, geht die Zahl der E-Automobile in den Städten hoch und die Einnahmen aus Parkgebühren gehen runter", sagte die Finanz- und Verkehrsdezernentin des baden-württembergischen Städtetags, Susanne Nusser, der "Südwest Presse". Die Frage sei, wer die Ausfälle kompensiere.

Einige Städte praktizieren das Modell bereits

In einigen BW-Städten gibt es bereits entsprechende Regelungen. So dürfen Autos mit E-Kennzeichen etwa in Reutlingen nach Angaben der Stadt auf bestimmten Parkplätzen bis zu vier Stunden kostenlos stehen. Auch in Heilbronn gibt es kostenlose Stellplätze für E-Autos. In Stuttgart parkten Autos mit E-Kennzeichen bis Ende 2022 im gesamten Stadtgebiet kostenlos - sogar ohne Zeitbegrenzung. Diese Regelung schaffte die Stadt allerdings ab.