Von vielen gefordert und endlich eingeführt? Das Gesundheitsministerium will Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern und Kindern an Schulen und Kitas kostenlos Selbsttests zur Verfügung stellen.

Das teilte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. "Damit können die Betroffenen bei Symptomen eine Selbsttestung zu Hause vornehmen und bleiben bei positivem Testergebnis der jeweiligen Einrichtung fern", sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart.

Bund passt dazu Verordnung an

Ermöglicht werde der Eigengebrauch von Schnelltests durch eine Anpassung einer Verordnung durch den Bund. Damit sei nun die Umsetzung eines umfassenden Testkonzepts für Schulen und Kindertagesstätten möglich, betonte Lucha.

"Nun können wir die geplante Öffnung von Grundschulen und Kindertagesstätten nach dem Faschingsferien mit einer erweiterten Teststrategie begleiten." Manfred Lucha (Grüne), Gesundheitsminister BW

Lucha will Eisenmann informieren

Lucha kündigte an, mit Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag darüber diskutieren zu wollen. Die beiden hatten sich zuletzt einen öffentlichen Schlagabtausch über den Umgang mit Kitas und Grundschulen und die Teststrategie geliefert. Eisenmann dringt auf die Öffnung von Kitas und Grundschulen und hatte ihrem Ministerkollegen vorgehalten, nicht genügend Testmöglichkeiten zu bieten. Mit der Tübinger Notärztin Lisa Federle hat Eisenmann ein Papier für Corona-Massentests erarbeitet. Am Donnerstag werden sich Lucha und Eisenmann zu einem Spitzengespräch treffen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte zwischen beiden vermittelt.

Notärztin Federle: Luchas Plan ist nicht ausreichend

Derweil bezeichnete die Tübinger Notärztin Federle den Plan von Sozialminister Lucha als nicht umfassend. "Menschen mit Symptomen gehören zum Arzt. Schnelltests sind dazu gedacht, um mit Corona infizierte Menschen ohne Symptome herauszufischen, damit sie andere nicht anstecken", sagte Federle. Die ganze Zeit werde davor gewarnt, dass viele Menschen auch symptomlos ansteckend seien. "Hier müssen wir ran. Ich erwarte, dass Ministerpräsident Kretschmann ein Machtwort spricht", erklärte Federle.

Federle hatte in der zweiten Corona-Welle mit Hilfe von Spendengeldern Corona-Schnelltests gekauft und bietet seitdem in der Tübinger Innenstadt kostenlose Schnelltests für jedermann an. Die Aktion wurde vom baden-württembergischen Sozialministerium in der Vorweihnachtszeit auf weitere Städte ausgedehnt. Das Projekt findet Federle zufolge bundesweit Nachahmer, beispielsweise in Reutlingen, Pfaffenhofen (Bayern) oder Groß-Gerau (Hessen).

Verdi begrüßt Corona-Testmöglichkeiten

Die Gewerkschaft Verdi begrüßt die angekündigte Gesprächsrunde, an der auch die Träger teilnehmen und sieht seine Forderung nach mehr Gesundheitsschutz durch Luchas Test-Pläne als erfüllt an. "Die Pandemie zieht sich leider nur in mühsam erkämpften Trippelschritten zurück, deshalb brauchen wir große Schritte für mehr Infektionsschutz. Dafür haben wir letzte Woche ein zehn-Punkte-Programm vorgelegt. Mit jetzt angekündigten regelmäßigen Tests können wir nun endlich verhindern, dass infizierte Beschäftigte unnötig Kolleginnen und Kollegen, Kinder, Eltern oder ihre Angehörigen anstecken", teilte die Gewerkschaft mit.

Verdi zufolge müsste nun eine flächendeckende Bereitstellung von FFP2-Masken und verbindliche Regeln für die Notbetreuung erfolgen, um Gruppenbelegungen von mehr als 50 Prozent zu verhindern. "Die Gruppenbelegungen dürfen nicht mehr länger losgelöst vom Infektionsgeschehen geregelt werden", fordert die Gewerkschaft. Außerdem bräuchte es klare Kriterien für eine Rückkehr zum Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.