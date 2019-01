Die SPD im Landtag will in Baden-Württemberg gebührenfreie Tagesstätten für Kinder ab dem ersten Lebensjahr durchsetzen. Dazu will sie am Montag den Startschuss für ein Volksbegehren geben.

Das Prozedere, bei dem es erst einmal nur darum geht, Unterschriften von Unterstützern zu sammeln, dauert mehrere Monate. Sollte das Volksbegehren Erfolg haben, käme es zu einer Volksabstimmung. Die gab es in Baden-Württemberg zuletzt bei der Kostenfrage zu Stuttgart 21. Kostenfreie Kindergärten gibt es schon in einzelnen Städten in Baden-Württemberg. Die Bundesländer handhaben das Thema unterschiedlich. In Rheinland-Pfalz beispielsweise ist der Besuch von Kindertagesstätten für alle Kinder ab zwei Jahren seit dem Jahr 2010 kostenfrei. Malu Dreyer unterstützt SPD-Kollegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kommt am Montag nach Stuttgart, um ihre baden-württembergischen Kollegen zu unterstützen. Die Landesregierung ist gegen gebührenfreie Kitas. In den baden-württembergischen Kommunen müssen die Eltern unterschiedlich hohe Beträge für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas zahlen. Insgesamt geht es nach Angaben des Städtetages in Baden-Württemberg um 730 Millionen Euro. Volksbegehren in Baden-Württemberg Damit ein Volksbegehren auf den Weg gebracht werden kann, müssen mindestens 10.000 Unterschriften von wahlberechtigten Baden-Württembergern für einen Zulassungsantrag gesammelt werden. Dieser muss einem konkreten Gesetzentwurf zugrundeliegen. Der Antrag wird dann vom Innenministerium geprüft. Geht er durch, müssen in einem zweiten Schritt innerhalb von sechs Monaten die Unterschriften von zehn Prozent der Wahlberechtigten gesammelt werden - das sind etwa 770.000. Ist das geschafft, wird der Gesetzentwurf dem Landtag zur Abstimmung vorgelegt. Findet er keine Mehrheit, folgt eine Volksabstimmung. Entscheidend ist, wofür sich die Mehrheit in der Volksabstimmung ausspricht. Zudem ist eine Volksabstimmung in Baden-Württemberg nur dann gültig, wenn mindestens ein Fünftel der Simmberechtigten der Vorlage zustimmen (Zustimmungsquorum).