Die Nahrungsmittelkonzerne Nestlé und Mars kaufen in großem Stil Tierarztpraxen und Kliniken auf. Nestlé besitzt bereits 60 Tierkliniken und Tierarztpraxen in Deutschland, Mars hat genauso viele. Tierärztinnen und Tierärzte sind besorgt - auch in Baden-Württemberg.