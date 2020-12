Die Sozialministerium hat am Mittwoch seine Pläne zur Impfstrategie im Land konkretisiert. Demnach geht es bereits Mitte Januar mit den ersten Corona-Impfungen los.

Nach den bereits bekannten zentralen Impfzentren in Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, zwei in Stuttgart, Rot am See, Tübingen und Ulm hat das Ministerium nun auch die Standorte für die Kreisimpfzentren festgelegt. "Diese sollen am 15. Januar 2021 betriebsbereit sein", erklärte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) in einer Mittelung.

"Unsere Impfstrategie steht auf einem stabilen Fundament." Manfred Lucha (Grüne), Gesundheitsminister BW

Laut Sozialministerium sollen in jedem Stadt- und Landkreis zusätzlich zu den zentralen Impfzentren ein bis zwei weitere Zentren aufgebaut werden. Neben den stationären Impfzentren soll es auch mobile Teams geben, die zum Beispiel Menschen in Pflegeheimen impfen. Außerdem arbeite das Ministerium derzeit an einem Konzept für Impfungen in Kliniken, das die Möglichkeit biete Personal zu impfen.

Wer wird als Erstes gegen das Coronavirus geimpft?

Die Priorisierung der Impfungen bestimmt laut Ministerium der Bund. Die Strategie "werden nach Zulassung des Impfstoffs weiter konkretisiert". Jedoch ist bereits jetzt bekannt, dass zuerst Personengruppen, wie "medizinisches Personal, Personal in kritischen Infrastrukturen und vor allem vulnerable Personengruppen geimpft werden sollen". Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte am Dienstag im Deutschlandfunk: "Unser Ziel ist es, dass bereits im Januar die ersten Risikogruppen und Pflegebeschäftigen geimpft sind." Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, betonte jedoch: Direkt nach der Zulassung eines Impfstoffes könne es auf keinen Fall genug für alle geben. Denn die Pandemie betreffe nicht nur Deutschland und die EU, sondern die ganze Welt. Der Professor spricht sich daher für eine Priorisierung aus - also wer vorrangig welche Impfstoffe erhalten soll.

Hier eine Übersicht der Kreisimpfzentren unterteilt in die jeweiligen Regierungsbezirke:

Regierungsbezirk Karlsruhe

Stadt Baden-Baden: Im Kurhaus

Kreis Rastatt: Schwarzwaldhalle in Bühl

Neckar-Odenwald-Kreis: Obertorzentrum in Mosbach

Rhein-Neckar-Kreis: "Parsa"-Halle in Sinsheim und eins in Weinheim

Kreis Calw: DEKRA-Hotel Wart in Altensteig

Enzkreis: Appenberg-Halle in Mönsheim

Kreis Karlsruhe: EGO Halle 4 in Sulzfeld und im Praktiker-Baumarkt in Bruchsal

Regierungsbezirk Stuttgart

Kreis Böblingen: Messehalle in Sindelfingen

Kreis Esslingen: Messe Stuttgart und Gewerbegebäude Zeppelinstraße in Esslingen

Kreis Ludwigsburg: MM Studio in Ludwigsburg (Doppelstandort)

Kreis Heidenheim: Congress Centrum in Heidenheim

Ostalbkreis: Ulrich-Pfeifle-Halle in Aalen

Main-Tauber-Kreis: Berufliches Schulzentrum in Bad Mergentheim

Stadt Heilbronn: Messehalle Intersport Red-Blue

Kreis Heilbronn: Tiefenbachhalle in Ilsfeld

Kreis Göppingen: Esslinger Str. 10 in Göppingen

Hohenlohekreis: Hohenlohe-Sporthalle in Öhringen

Rems-Murr-Kreis: Rundsporthalle in Waiblingen

Kreis Schwäbisch Hall: Halle in Wolpertshausen

Regierungsbezirk Tübingen

Alb-Donau-Kreis: Alb-Donau-Center in Ehingen

Kreis Reutlingen: Kreuzeiche-Stadion in Reutlingen und im Tribünengebäude

Kreis Ravensburg: Oberschwabenhalle in Ravensburg

Kreis Tübingen: Paul-Horn-Arena in Tübingen

Zollernalbkreis: Zollern-Alb-Kaserne (ehemalige LEA) in Meßstetten

Kreis Sigmaringen: Kaserne Sporthalle in Hohentengen

Bodenseekreis: Messe Friedrichshafen

Kreis Biberach: Gemeindehalle in Ummendorf

Regierungsbezirk Freiburg

Kreis Waldshut: Stadthalle in Tiengen

Kreis Konstanz: Stadthalle in Singen

Ortenaukreis: Rheintalsporthalle in Lahr und in der Messe Offenburg-Ortenau

Kreis Rottweil: Stadthalle in Rottweil

Kreis Emmendingen: Ehemaliger Aldi-Markt in Kenzingen

Kreis Lörrach: Freizeitcenter Impulsiv in Lörrach

Kreis Breisgau-Hochschwarzwald: Müllheim

Schwarzwald-Baar-Kreis: Halle des Tennisclubs TCS Schwenningen

Kreis Tuttlingen: Kreissporthalle in Tuttlingen

Stadtkreis Stuttgart: Noch nicht final gemeldet

Stadtkreis Karlsruhe: Kongresszentrum Schwarzwaldhalle in Karlsruhe

Stadtkreis Freiburg: voraussichtlich Freiburg Messe

Stadtkreis Ulm: Messe Ulm, Halle 5 und Teilbereich Halle 6

Stadtkreis Heidelberg: Gesellschaftshaus Pfaffengrund in Heidelberg

Stadtkreis Mannheim: Maimarktareal

Wie soll das Impfen ablaufen?

In Baden-Württemberg sollen telefonische Anmeldungen für Impftermine unter der Telefonnummer 116 117 ermöglicht werden.

Auch über eine App sollen Termine vereinbart werden.

Die Impfzeiten sind täglich von 7 Uhr bis etwa 21 Uhr geplant.

Pro Standort sollen etwa 800 Impfungen am Tag durchgeführt werden.

Die Impfzentren im Land sollen aktuell bis Juni 2021 bestehen bleiben - eine Verlängerung ist bei Bedarf nicht ausgeschlossen.

Das Ministerium geht derzeit mit einer Impfung von zwei Dosen aus - mit einem Abstand von 21 bis 28 Tagen. Termine dafür sollen gleichzeitig vergeben werden.

Wann kommt der Corona-Impfstoff?

Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer haben bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (Ema) die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union beantragt. Der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung sei am Montag eingereicht worden, teilten Biontech und Pfizer am Dienstag mit. Am Montag hatte auch der US-Konzern Moderna bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt. Die Ema will die Anträge noch im Dezember prüfen. Eine Entscheidung steht noch aus.