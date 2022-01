Von der Ausgangssperre für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene sind immer mehr Kreise betroffen. Seit knapp einer Woche gilt die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Ob das eingehalten wird, wird stichprobenartig kontrolliert.

Als in Baden-Württemberg im Dezember 2020 die ersten Ausgangsbeschränkungen in Kraft traten, wurden diese großflächig kontrolliert. An Ortsausgängen standen Polizeikontrollen. Auch als Ende 2021 Ausgangssperren für Ungeimpfte galten, gab es Kontrollpunkte. Da in vielen Kreisen und Kommunen die Inzidenz inzwischen wieder auf über 500 gestiegen ist, gelten auch jetzt wieder vielerorts Ausgangssperren. Anfragen beim Ministerium und bei einzelnen Städten zeigen: Gezielte Schwerpunktkontrollen scheint es diesmal nicht zu geben.

Ausgangssperren werden stichprobenartig kontrolliert

Für Kontrollmaßnahmen seien die örtlichen Behörden und das Ordnungsamt zuständig, so ein Sprecher des baden-württembergischen Innenministeriums gegenüber dem SWR. "Die Polizei kann bei Bedarf unterstützend eingreifen." Das bestätigt auch die Stadt Stuttgart. "Die Polizei und der Städtische Vollzugsdienst kontrollieren die Einhaltung der Ausgangssperre für Ungeimpfte im Rahmen ihrer Streifengänge stichprobenartig sowie anlassbezogen (also wenn sich ein Verdacht gegen eine Person oder Personengruppe ergibt)." Gezielt vorgegangen oder kontrolliert werde aber nicht, so Stadt und Ministerium.

So werden die Fristen berechnet Die Einschränkungen treten am dritten Tag in Kraft, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionsrate) zwei Tage nacheinander über 500 lag. Sinken die Infektionszahlen, dürfen die Maßnahmen am sechsten Tag aufgehoben werden, vorausgesetzt, die Neuinfektionsrate lag fünf Tage in Folge unter 500. Dabei gelten die Zahlen des Landesgesundheitsamts (LGA), die jeden Abend für den jeweiligen Tag bekannt gegeben werden. Es zählen die Kalendertage, also jeder Tag. Liegt ein Kreis beispielsweise am Samstag und Sonntag laut LGA über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 500, gelten ab Montag die Regelungen zur Ausgangssperre und 2G im Einzelhandel.

FFP2-Maskenpflicht in Verantwortung der Eigentümer

Da die FFP2-Maskenpflicht sich auf geschlossene Räume bezieht, seien für die Einhaltung dieser Regelung die Eigentümer oder Inhaber der Räumlichkeiten zuständig, so der Sprecher des Ministeriums weiter. Die Polizei komme dann ins Spiel, wenn sie bei einem Verstoß gegen die FFP2-Maskenpflicht gerufen werde. "Aber die Polizei verschließt natürlich auch bei regulären Streifgängen nicht die Augen, wenn ein Verstoß gegen diese Regeln auffällt", so der Sprecher.

Eine flächendeckende Kontrolle der FFP2-Maskenpflicht dürfte für die meisten Kommunen schwer umzusetzen sein. Darauf deutet eine Aussage von Maximilian Lipp, Leiter des Ordnungsamtes in Karlsruhe, hin. Man könne das als Ordnungsamt nicht leisten, sagte Lipp bei einer Pressekonferenz vergangene Woche. Bei Hinweisen auf Verstöße werde man aber aktiv. "In dieser Pandemie sind wir darauf angewiesen, dass die Betroffenen das verstehen und mitmachen." Wenn die Regelungen nicht angenommen würde, sei man chancenlos.

Gelten bald die Regelungen nicht mehr?

Zwar hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute gesagt, dass er noch von keinen Lockerungen der Corona-Maßnahmen sprechen wolle. Dazu fehlten noch belastbare Daten zur neuen Omikron-Variante. Ausschließen wolle er es aber nicht. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hingegen betonte gestern noch, dass er die FFP2-Maskenpflicht auch auf den ÖPNV ausweiten möchte. Klar scheint zu sein, dass die Landesregierung mit der nächsten Verordnung Anfang Februar nachbessern will.