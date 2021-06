Das schöne Wetter lockt viele Motorradfahrer auf die Straßen. Weil es zuletzt viele Unfälle gab, will die Polizei in Baden-Württemberg am Wochenende verstärkt kontrollieren.

Noch im vergangenen Jahr hatte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) auf die niedrige Zahl tödlicher Motorradunfälle im Land hingewiesen, die sich aus der damaligen Statistik für die Saison 2020 ablesen ließen. Doch auch schon damals hieß es, dass drei Viertel der tödlichen Unfälle von den Motorradfahrern selbst verursacht worden sind und zu schnelles Fahren in vielen Fällen die Ursache gewesen sei.

Immer wieder kommt es zu schweren Motorradunfällen (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | David Young

Viele Motorradunfälle in Baden-Württemberg

Erst in den vergangenen Tagen kam es wieder zu einigen schweren Unfällen. So wurden am Dienstagabend in Brackenheim (Landkreis Heilbronn) zwei Motorradfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte sie nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen erfasst. Einer der beiden Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß auf die Straße geschleudert, der andere prallte gegen die Motorhaube.

Ebenfalls am Dienstag starben zwei Motorradfahrer bei Sonnenbühl (Kreis Reutlingen) - bei unterschiedlichen Unfällen. Auch am Wochenende waren bei Kollisionen mehrere Biker ums Leben gekommen, mehrere Dutzend wurden verletzt. Allein im Landkreis Waldshut zählte die Polizei 14 Motorradunfälle.

Nun steht ein verlängertes Wochenende vor der Tür. Deshalb werde die Polizei ab Donnerstag an den beliebten Routen präsent sein, sagte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage des SWR. Man beobachte das Geschehen sehr genau.

Schon am vergangenen Wochenende wurden im Bereich der Polizeipräsidien Karlsruhe und Freiburg 144 Zweiradfahrer kontrolliert. 24 fielen wegen zu hoher Geschwindigkeit oder technischer Manipulationen an ihren Maschinen auf.

Viel Verkehr auf den Straßen erwartet

Der ADAC erwartet am langen Wochenende überdies starken Verkehr in die Ausflugsgebiete. Das Ende der Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern werde für zusätzlichen Rückreiseverkehr sorgen, kündigte der Verband an. Vor allem Donnerstag, Samstag und Sonntag werde es auf den Autobahnen lebhaft zugehen, erklärte der Automobilclub.