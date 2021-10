Kontrolle von Corona-Maßnahmen in Clubs: So verlief das Wochenende

Wegen einer drohenden vierten Corona-Welle hatte die Landesregierung für das Wochenende Kontrollen in Clubs angekündigt. Wie beschreibt die Polizei die Lage am Sonntag danach?

Bei Kontrollen in Clubs und Discos haben sich die Menschen vielerorts in Baden-Württemberg an die Corona-Auflagen gehalten. Die Nächte am Wochenende seien ohne Regelverstöße verlaufen, teilten Polizeisprecher mit. In Stuttgart wurde am Samstagabend kontrolliert - die Menschen hielten sich an die Regeln. Ähnlich war es laut der Polizei in Mannheim.

Belüftung der Clubs und 3G-Regel kontrolliert

Wegen einer möglichen vierten Corona-Welle hatte die Landesregierung zuvor für das Wochenende verstärkte Kontrollen angekündigt. Da das Infektionsrisiko in Clubs als besonders hoch eingeschätzt werde, sei eine Öffnung nur unter strengen Auflagen möglich. Eine wichtige Rolle bei den Auflagen spielen die Belüftung des jeweiligen Clubs und die Beachtung der 3G-Regel (Zutritt für Geimpfte, Genesene und Getestete).

Gesundheitsmininster besorgt wegen möglicher vierter Corona-Welle

"Wir starten jetzt in den Herbst, in dem sich die Menschen vor allem innen aufhalten. Wir ermöglichen in den aktuellen Corona-Verordnungen viele Freiheiten - gerade deswegen ist es wichtig, dass sich alle an die Regeln halten, um unseren bisherigen Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie nicht zu gefährden", hatte Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) erklärt.

Jeder habe die Verantwortung dafür, dass man die vierte Welle möglichst klein halte. Wer sich an Regeln halte, habe nichts zu befürchten, so Lucha zuvor. "Wir wollen aber nicht verschweigen, dass ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung bußgeldbewehrt ist und gegebenenfalls sogar eine Strafanzeige nach sich ziehen kann."