Der Konflikt in der grün-schwarzen Landesregierung um Langholz-Transporte bis zu 44 Tonnen spitzt sich zu. In einem neuen Erlass des Verkehrsministeriums, der dem SWR vorliegt, werden Holz-Transporte bis 44 Tonnen zwar erlaubt, ausgenommen sind allerdings Brücken auf mehr als 500 Landes- Kreis- und Bundesstraßen sowie allen kommunalen Straßen. Diesen Erlass bezeichnete Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) als Farce. Er argumentierte, dass Schadhölzer wegen des massiven Borkenkäferbefalls so schnell wie möglich abtransportiert werden müssten. Der Erlass würde das Problem nicht entschärfen, da es sich um eine Pro-Forma-Ausnahme handele. Nachdem Ende Mai eine Sondergenehmigung für Langholz-Transporte bis 44 Tonnen ausgelaufen war, hatte er auf weitere Ausnahmen gedrängt. Das Verkehrministerium wies die Kritik zurück. Man setze einen Koalitionsbeschluss um und es gebe zahlreiche Brücken, die nicht mit mehr als 40 Tonnen befahren werden dürften.