Viele Menschen der Sexarbeitsbranche haben einen schweren Stand und fordern mehr Rechte; einige in der Politik würden Prostitution am liebsten komplett verbieten. Der SWR hat sich bei der landesweit ersten Sexarbeitskonferenz umgehört, die am Donnerstag und Freitag in Stuttgart stattfand.

Sendung am Fr. , 3.9.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW