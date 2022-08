per Mail teilen

Die Verschuldung der Kommunen und ihrer Eigenbetriebe im Land nimmt zu. Sie stieg 2021 um eine Milliarde auf über 15 Milliarden Euro. Aber es gibt auch schuldenfreie Gemeinden.

96 der 1.101 baden-württembergischen Kommunen sind im vergangenen Jahr komplett schuldenfrei gewesen. Es seien überwiegend Gemeinden mit unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, in der Mehrheit sogar mit unter 5.000, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mit.

Bietigheim-Bissingen ist die landesweit größte Gemeinde ohne Schulden

Schuldenfrei bedeutet, dass weder der Kernhaushalt noch die Eigenbetriebe einer Gemeinde Kredite, Kassenkredite oder Wertpapierschulden beim öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich aufweisen. Die größte Gemeinde ohne Schulden mit über 10.000 Einwohnern ist weiterhin Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) mit 43.222 Einwohnerinnen und Einwohnern, gefolgt von Lorch (Ostalbkreis) und Engen (Kreis Konstanz).



Weitere 59 Gemeinden haben laut Statistik zwar keine "Null-Verschuldung". Ihre Pro-Kopf-Verschuldung lag aber bei unter 100 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

Pro-Kopf-Verschuldung steigt auf 1.355 Euro

Verschuldet sind die Kommunen und ihre Eigenbetriebe laut Landesamt mit knapp 15,1 Milliarden Euro - eine Milliarde mehr als im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung ist von 1.271 auf 1.355 Euro gestiegen.