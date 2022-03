Kommunen planen Vielzahl an Rad und Fußwegen

Die Kommunen in Baden-Württemberg melden eine Rekordzahl von Rad- und Fußwege-Projekten für das Landesförderungsprogramm an. 211 Vorhaben wurden in das Programm neu aufgenommen. Laut einer Pressemitteilung des Verkehrsministeriums werden sie nun geprüft. Das Fördervolumen für die neu angemeldeten Maßnahmen beträgt fast 100 Millionen Euro. Die hohe Anzahl an neuen Projekten stimmt Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) positiv: "Wir freuen uns sehr darüber, dass die Kommunen so viele Radverkehrsprojekte planen und die Unterstützung des Landes so gut annehmen", so Hermann. Nun gehe es darum, die angemeldeten Projekte schnell zu realisieren.