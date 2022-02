Personalnot in Kitas: Kommunen wollen Hilfe von Land und Bund

Den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg fehlen bis zum Jahr 2030 bis zu 40.000 Erzieherinnen und Erzieher in den Kita-Einrichtungen im Land. Das Präsidium des baden-württembergischen Gemeindetags fordert daher von der Landes- und Bundespolitik ein Maßnahmenpaket zur Bewältigung dieser Herausforderung. Das Personal und die verfügbaren Räumlichkeiten seien der entscheidende begrenzende Faktor, erklärte der Präsident des Gemeindetags, Steffen Jäger. "Vielerorts können bereits neugebaute Einrichtungen nicht bezogen werden, Betreuungszeiten müssen verkürzt werden oder Gruppen gar geschlossen werden", sagte er. Der Gemeindetag beschloss daher einen sogenannten Kita-Fahrplan 2025. Dieser soll mit der Landesregierung und weiteren Akteuren in einer landespolitischen Diskussion erörtert werden. In dem Papier schlagen die Kommunalvertreter unter anderem vor, fehlende Fachkräfte durch geeignete Personen zu vertreten und die Qualifizierung von Quereinsteigern zu fördern.