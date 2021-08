Viele Kommunen im Land wollen, können aber noch nicht: Luftfilter für die Klassenzimmer ihrer Schulen bestellen. Denn noch immer fehlt die dafür nötige Richtlinie des Landes.

Fünf Wochen dauern die Sommerferien in Baden-Württemberg noch. Doch die kommunalen Schulträger warten mit bangem Blick auf den Kalender immer noch auf die Förderrichtlinie der Landesregierung, um Luftfilter bestellen zu können. Jeder Tag könnte kostbar sein. Vom Städtetag Baden-Württemberg heißt es, man warte täglich auf die Veröffentlichung der Richtlinie. Erst dann könne man die Förderanträge stellen.

Engpässe bei Luftfilteranlangen befürchtet

Ohnehin ist es fraglich, ob überhaupt genügend Luftfilteranlagen für alle Klassenzimmer in Deutschland auf dem Markt sind. Beim Ludwigsburger Filterspezialisten Mann und Hummel geht man zum Beispiel davon aus, dass bis zum Ende der Sommerferien nicht alle interessierten Schulen beliefert werden können. Vielmehr werde die Ausstattung bis "weit ins kommende Schuljahr" dauern.

Der Gemeindetag Baden-Württemberg befürchtet genau dieses Szenario und hofft darauf, dass von der Landesregierung jetzt möglichst schnell klare Ansagen kommen. Es geht zum Beispiel darum, welcher Typ von Luftfilteranlagen überhaupt bezuschusst wird. Städte und Gemeinden seien als Schul- und Kitaträger jedenfalls darauf vorbereitet sofort loszulegen. Der jeweilige Bedarf sei geklärt, so der Gemeindetag.

Landesregierung braucht offenbar viel Zeit für die Abstimmung

Aus der Landesregierung heißt es, man sei noch in der Abstimmung. 60 Millionen will das Land den Schulen zur Verfügung stellen, um Luftfilteranlagen anschaffen zu könenn. Der Bund hatte kurzfristig ebenfalls Fördermittel zugesagt, in Höhe von 26 Millionen Euro. Mit den Landesmitteln und den Zuschüssen aus den Kommunen sollen Schulen und Kitas in Baden-Württemberg also insgesamt 120 Millionen Euro für den Kauf von Luftfilteranlagen und Co2-Ampeln bekommen. Auf jeden Fall wird die Anschaffung von Luffilteranlagen ein großer Kraftakt: In Baden-Württemberg gibt es mehr als 70.000 Schulklassen.

Wie wirksam sind Luffilter?

Stoßlüften oder Luftfilter? Diese Frage nach der richtigen Taktik im Kampf gegen das Coronavirus in Klassenzimmern und Kita-Räumen beschäftigt Experten, Politiker, Eltern und Schüler nun schon seit rund einem Jahr. Die einen halten sie für eine wirkungsvolle Maßnahme, andere zweifeln die Notwendigkeit der Anschaffung von zehntausenden Geräten an. Eine Studie der Universität Stuttgart im Auftrag der Stadt Stuttgart kam zu dem Ergebnis, dass regelmäßiges Lüften besser hilft als Lufteinigungsgeräte.

Wie wirken Luftfilter? Darüber hat der SWR am 22. Juli so berichtet:

GEW kritisiert Landesregierung seit Monaten

Viel Kritik an der Corona-Politik der grün-schwarzen Landesregierung kommt von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Sie fordert seit Monaten die Regierung um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf, für die Klassenzimmer und Kita-Räume Luftfilter anzuschaffen.

Die GEW-Vorsitzende Monika Stein warf den Verantwortlichen in dieser Woche vor, sich bei der Vorbereitung auf das nächste Schuljahr wegzuducken und in aller Ruhe abzuwarten, wie die Inzidenzen sich entwickeln.

Mehrere Städte und Gemeinden sind schon vorgeprescht

Während viele Städte und Gemeinde also noch auf die Richtline der Landesregierung warten, haben einige Kommunen bereits den Kauf von Luftfilteranlagen beschlossen. So hat die Stadt Ettlingen (Kreis Karlsruhe) beschlossen, in Eigenregie 231 dieser Anlagen zu kaufen. Der Kreis Calw will 300.000 Euro für Luftfilteranlagen in den kreiseigenen Schulen zur Verfügung zu stellen. In Weil der Stadt (Kreis Böblingen) hat sich eine Gemeinschaftsschule selbst Geräte angeschafft.

So hat der SWR am 6. Juli über die Heinrich-Steinhöwel-Schule in Weil der Stadt berichtet.