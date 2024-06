Unterbringung von Geflüchteten fordert Kreise und Kommunen in BW

per Mail teilen

Nur noch wenige Tage bis zu den Kommunal- und Europawahlen in Baden-Württemberg. Was viele Landkreise, Städte und Gemeinden an ihre Grenzen bringt, ist die Unterbringung von Flüchtlingen. Volle Turnhallen und Bürgerproteste gab es zuletzt genauso wie Beispiele von Geflüchteten, die - im wahrsten Sinne des Wortes - hierzulande angekommen sind.