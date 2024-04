Das Wahlrecht in Baden-Württemberg gilt als eines der Kompliziertesten in Deutschland, hat aber nach Ansicht von Wahlforscherin Angelika Vetter aus Stuttgart viele Vorteile. Der Bürger könne mehr Einfluss nehmen. Am 9. Juni 2024 findet in Baden-Württemberg neben der Europawahl auch die Kommunalwahl statt.