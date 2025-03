per Mail teilen

Ein Test soll darüber entscheiden, ob Kinder trotz fehlender Empfehlung aufs Gymnasium dürfen. Doch dieser ist unsinnig, findet Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Alle reden vom Bürokratieabbau - aber wenn es Koalitionskompromisse nötig machen, dann wird munter draufgesattelt. Die verbindliche Grundschulempfehlung soll den Weg aufs Gymnasium steuern. Es zählen zwei aus drei Komponenten: Wo bisher der Elternwille genügt hat, kommen jetzt die Lehrermeinung und die Ergebnisse eines Tests dazu. Kann man so machen. Zwei aus drei ist demokratisch und führt immer zu einem Ergebnis.

Nur ein Bruchteil macht den Potenzialtest

Nicht so in der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg. Wenn Kompass-4-Test und Lehrermeinung zum Ergebnis kommen, dass ein Kind nicht fürs Gymnasium geeignet ist, gibt’s für die Eltern noch einen Ausweg: den Potenzialtest.

Knut Bauer, SWR-Redaktion Landespolitik SWR

Das ist in etwa so, wie wenn man beim Skat nach jedem Spiel die Karten nochmal mischt und eine weitere Runde spielt, um zu schauen, ob was anderes dabei herauskommt. 2.000 Viertklässler oder 2 Prozent haben jetzt den Potenzialtest gemacht. 639 haben ihn bestanden.

Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis

Das sind 1,25 Prozent aller Viertklässler. Für diesen verschwindend geringen Teil werden eigene Tests entwickelt und ohnehin belastete Lehrkräfte zusätzlich beschäftigt. Und das, obwohl all diesen Kindern nach der Realschule über die Beruflichen Gymnasien ebenfalls in neun Jahren der Weg zum Abitur offensteht.

Wenn es die Landesregierung wirklich ernst meint mit dem Bürokratieabbau und wenn sie Vertrauen hat in die von ihr selbst beschlossene verbindliche Grundschulempfehlung mit der Regel zwei aus drei, dann sollte sie diesen unsinnigen zusätzlichen Potenzialtest schnell wieder abschaffen.