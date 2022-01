Kommentar zur Corona-Politik der BW-Landesregierung: Politisch ungeschickt und richtig dämlich

Zwei Mal kippt ein Gericht Corona-Regeln, die politische Glaubwürdigkeit im Land gerät ins Wanken. Eine Abfuhr mit Ansage, meint Anno Knüttgen aus der SWR Redaktion Landespolitik.

Zweimal innerhalb weniger Tage kippt der Verwaltungsgerichtshof Corona-Regeln in Baden-Württemberg. Für die Landesregierung ist das eine Abfuhr mit Ansage. Die krachenden Niederlagen bei Gericht muss sie sich selbst zuschreiben.

Das Problem ist hausgemacht

Denn das Problem ist hausgemacht: Im Herbst hatte die Regierung ein Stufensystem entworfen. Werden bestimmte Grenzwerte übertroffen - etwa bei der Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen - gilt die nächsthöhere Stufe mit strengeren Maßnahmen. Sinken die Werte unter einen Grenzwert, werden Maßnahmen gelockert.

Das jedoch ist gleich zu Jahresbeginn zur Theorie verkommen. Tatsächlich blieben alle Maßnahmen in Kraft, als die Werte sanken. Ein fatales Signal: Von Clubbetreibern, Einzelhändlern, Schülerinnen und Schülern wird erwartet, sich an alle aktuellen Regeln zu halten. Nur für die Landesregierung gilt das nicht.

Anno Knüttgen aus der SWR Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg SWR

In der Politik sind Symbole wichtig. Das Symbol, dass die Pandemieregeln nicht für alle gelten, ist verheerend. Gerade in einer Phase, in der bei vielen Kräfte und Ausdauer nachlassen und in der es darum geht, noch einmal alle Disziplin zusammenzunehmen, um die hoffentlich letzte Phase der Pandemie durchzustehen.

Zur Verteidigung der Landesregierung lässt sich anbringen, dass sie sich in einem Dilemma befand. Bund und Länder hatten sich zu Jahresbeginn just auf einige der Anti-Corona-Maßnahmen verständigt, die nach dem Stufensystem in Baden-Württemberg hätten entfallen müssen. Die Landesregierung musste sich also entscheiden: für bundesweit einheitliche Regeln (und damit für eine komplett neue Corona-Verordnung, die sie ausführlich hätte begründen müssen) oder für ein Weiter so nach ihrem Stufensystem.

Regierung drückt sich vor Entscheidung

Vor dieser Entscheidung hat die Regierung sich gedrückt. Sie hat einfach gar nichts gemacht und das Stufensystem "eingefroren". Das war juristischer Nonsens, der ihr nun auf die Füße fällt - in Form von sehr eindeutigen Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofs. Es war politisch ungeschickt, weil es die eigene Glaubwürdigkeit beschädigt hat. Und es war richtig dämlich: Denn das grün-schwarze Regierungsteam hätte den ganzen Schlamassel kommen sehen müssen.