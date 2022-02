Vorstoß gegen Teil-Impfpflicht: CDU in BW beschädigt die Demokratie

Nach dem Vorstoß der CDU gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht herrscht nun wieder Einigkeit in der BW-Landesregierung. SWR-Redakteur Knut Bauer sieht dennoch ein schweres Fehlverhalten der Landes-CDU.

Was war das jetzt? Ein Sturm im Wasserglas? Oder ein 24-Stunden-Aufstand der CDU-Pantoffelhelden, wie es der FDP-Fraktionsvorsitzende und Chefzyniker Hans-Ulrich Rülke formuliert? Jedenfalls war es ein Paradebeispiel dafür, wie man lieber nicht Politik machen sollte. Die CDU ist nach den herben Niederlagen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg und bei der Bundestagswahl im Herbst auf der Suche nach ihrer Linie. In Baden-Württemberg hat sie sich in eine Koalition unter Grünen-Übervater Winfried Kretschmann gerettet. In Berlin betreibt sie Opposition im Streitwagen gegen die Ampelregierung.

Knut Bauer, SWR Landespolitik SWR

Die CDU macht "dicke Backen"

Dass sich CDU-Landeschef Strobl nun auch vor diesen Karren spannen lässt, ist nicht nachvollziehbar. Strobl hat die Landes-CDU weitgehend auf Kretschmanns Grünen-Kurs eingeschworen, um weiter regieren zu können. Dass er jetzt einen Koalitionskrach riskiert bei einem Thema, das die CDU mitbeschlossen hat, ist töricht. Und so war der Streit um die einrichtungsbezogene Impfpflicht auch schon wieder vorbei, bevor er richtig angefangen hat. Gestern dicke Backen, heute nur noch laues Lüftchen.

Die Folgen gehen über Imageschäden für die CDU hinaus

Die CDU in Baden-Württemberg hat sich damit keinen Gefallen getan. Sie hat neben dem Imageschaden auch das Vertrauen in die Demokratie beschädigt, weil sie von ihr getragene Beschlüsse in Frage stellt. Um die CDU an ihre eigenen Ansprüche zu erinnern, sei an dieser Stelle aus ihrem Programm für die Landtagswahl 2021 zitiert: "Wir wollen einen Rechtsstaat, dessen Regeln akzeptiert und durchgesetzt werden. Denn das Vertrauen in den Rechtsstaat ist das Fundament unserer Demokratie und Gesellschaft."