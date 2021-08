Nach 100 Tagen ziehen Grüne und CDU eine Bilanz über ihr bisheriges Handeln. Knut Bauer aus der SWR Redaktion Landespolitik kann dem Tenor der Regierungsparteien, die viel Lob für sich übrig haben, nur bedingt zustimmen.

Volle Kraft Voraus – die Überschrift zur 100-Tage-Bilanz der Regierungsfraktionen Grüne und CDU klingt wie ein Weckruf. Motto: es wird Zeit, einen Zahn zuzulegen. Bisher dümpelt der Regierungsdampfer in seichtem Gewässer, richtig Fahrt aufgenommen hat die Koalition bisher nur bei der Schaffung neuer Stellen. Mehr Beamte, mehr Staatssekretäre - so viel Regierungsapparat gab es noch nie.

Die vielen Beiboote machen das Schiff aber auch nicht schneller. Fünf zusätzliche Staatssekretäre leistet sich die Grün-Schwarze Landesregierung. Einen Tourismus-Staatssekretär beispielsweise, der bisher dadurch aufgefallen ist, dass er bei seiner Sommerreise die Outlet-City in Metzingen besucht hat und in Pressemitteilungen den Urlaub im Land anpreist, weil er Zitat "eine große Portion Erholung verspricht". Überflüssig.

Knut Bauer, SWR Landespolitik SWR

Von wegen volle Kraft voraus. Die wundersame Stellenvermehrung hat jedenfalls für ein Wohlfühl-Klima an Deck des Koalitions-Schiffes gesorgt, das von den Spitzen der Regierungsfraktionen in ihrer 100-Tage-Bilanz unermüdlich hervorgehoben wird. Von der vertrauensvollen und verbindlichen Zusammenarbeit ist da die Rede und der richtigen Weichenstellung.

Keine Frage: Das Klimaschutzgesetz ist ein richtiger Schritt. Dass Baden-Württemberg jedoch nach 10 Jahren grün-geführter Regierung bei der Windkraft hinterherhinkt und nun 1.000 neue Windräder aufstellen will, das ist ebenso überfällig wie eine Photovoltaikpflicht. Selbst die Wahlrechtsreform, die von den Koalitionspartnern jetzt als großer Wurf gefeiert wird, kommt zu spät. Die Landtagswahl ist gerade erst vorbei, vor ihrer Schlappe im März war die CDU allerdings nicht zu einer Reform mit Zweistimmen-Wahlrecht bereit.

Jetzt wird also nachgeholt, was in den vergangenen fünf Jahren liegen geblieben ist - das gilt auch für den Wohnungsbau, um den sich nun ein eigenes Ministerium kümmert. Immerhin ist es gut und richtig, dass diese Themen jetzt angepackt werden. Da darf der grün-schwarze Regierungsdampfer für meine Begriffe allerdings noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Damit aus den hehren Worten bei der 100-Tages-Bilanz auch Taten folgen. Genug Offiziere und Matrosen sind ja schließlich an Bord, also bitte: volle Kraft voraus, aber mit mehr Tempo.