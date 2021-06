per Mail teilen

Für eine Pandemie gibt es keine Blaupause. Auch der Politik muss man deshalb Fehler zugestehen. Wenn sich die gleichen Fehler allerdings wiederholen, dann zeigt das, wie wenig lernfähig die Politik am Ende ist.

Nach fünf langen Lockdown-Monaten haben die Schüler in Baden-Württemberg wieder Präsenzunterricht. Endlich! Doch kaum im Amt, geht die Grünen-Kultusministerin Theresa Schopper voll ins Risiko. Keine Masken mehr im Klassenzimmer, das heißt auch: Bei einem Corona-Fall muss die ganze Klasse in Quarantäne, und das war‘s dann erst mal wieder mit Präsenzunterricht.

Gleicher Fehler wie im Herbst?

Das Ganze erinnert stark an die Situation im vergangenen Herbst: Alle wussten, dass es eine zweite Welle geben werde, aber die damalige CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann setzte voll auf den Präsenzunterricht, allen Warnungen zum Trotz.

Schon damals wäre Wechselunterricht die bessere und langfristig sinnvollere Alternative gewesen. Stattdessen musste man nach Weihnachten komplett auf Fernunterricht umstellen und die Klassenzimmer blieben leer - fünf lange Monate.

Luftfilter und bessere Lüftungskonzepte lange überfällig

Und auch jetzt gibt es wieder berechtigte Warnungen: Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Baden-Württemberg aus. Kultusministerin Schopper hält es jedoch für vertretbar, zu lockern. Sie will den Schülern etwas Gutes tun, weil sie in den letzten Monaten solidarisch zurückgesteckt haben.

Natürlich ist es bei der Hitze eine Erleichterung, wenn man keine Maske tragen muss. Aber vielleicht hätte man den Kindern mit Luftfiltern oder besseren Lüftungskonzepten an den Schulen schon lange etwas Gutes tun können; und mit Nachhilfe und mehr Unterstützung beim Lernen.

Politiker von Erwartungen getrieben

Stattdessen sind die Schulen jetzt mal wieder Versuchslabor, nach dem Motto: Wird schon gut gehen. Und wenn nicht? Dann war die Ungeduld zu groß, weil Politiker, insbesondere im Kultusministerium, offenbar Getriebene sind. Hin- und hergerissen von den Erwartungen, die an sie gestellt werden.

Dass es nun bei niedrigen Inzidenzen im Unterricht keine Maskenpflicht mehr gibt, passt so gar nicht zur bisher äußerst vorsichtigen Linie von Grünen-Regierungschef Winfried Kretschmann. Auch mit Blick auf den Kalender ist es völlig unverständlich: In fünf Wochen sind Sommerferien. So lange hätte man durchhalten können, mit Maske zwar, aber dafür sicher.