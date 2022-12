per Mail teilen

Als erste Stadt in Baden-Württemberg führt die Landeshauptstadt eine Waffenverbotszone ein. In der Stuttgarter Innenstadt dürfen an den Wochenenden keine Messer mehr mitgeführt werden, sonst drohen Geldstrafen bis zu 10.000 Euro. Ein richtiger Schritt, kommentiert Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik.