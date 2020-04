per Mail teilen

Während Kretschmann und Söder Vorsicht in Corona-Zeiten beschwören, beginnt in ihren Bundesländern bereits der Rückzug vom Lockdown. Es drängt sich der Verdacht auf: Beide betreiben nur Vorsichts-Rhetorik.

Ein Kommentar von Iris Volk aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg

Nicht zu früh lockern, besonnen sein, Deutschlands Vorsprung nicht verspielen - was die Ministerpräsidenten Baden-Württembergs und Bayerns in Ulm zu sagen hatten, klingt vernünftig, vorausschauend, vorsichtig.

Die Realität sieht jedoch anders aus: In Baden-Württemberg sind kleinere Läden seit Montag wieder geöffnet und werden überrannt. Bayern will kommenden Montag nachziehen. Beide Ministerpräsidenten träumen von Bundesliga-Geisterspielen. Und in beiden Ländern sollen Schul-Abschlussprüfungen durchgezogen werden - buchstäblich ums Verrecken.

Nichts ist so wichtig wie das blanke Überleben

Dabei waren wir uns doch einig, dass im Moment Menschen nur zusammenkommen sollen, wo es unbedingt notwendig ist. Für Shopping und Fußball trifft das garantiert nicht zu. Und selbst Prüfungsnoten sind, man glaubt es kaum, nicht so notwendig wie Gesundheit und das blanke Überleben.

Klar, es muss eine Perspektive geben, wann Lockerungen wieder möglich sind. Auch klar, wir können damit nicht warten, bis ein Impfstoff verfügbar ist. Zu groß sind die psychologischen und wirtschaftlichen Folgen, die das Distanzieren mit sich bringt.

Wir riskieren, dass alles umsonst war

Aber: Wir können damit sehr wohl noch eine Weile warten. Nämlich genau so lange, bis die Neuinfektionen so stark abgenommen haben, dass die Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, alle Kontaktpersonen zu finden, zu testen und zu isolieren - hoffentlich bald mit Unterstützung einer Tracking-App, datenschutzkonform, versteht sich. Erst dann ist es sinnvoll, über schrittweise Öffnungen zu reden.

Wenn wir es nicht schaffen, so lange die Füße stillzuhalten, dann riskieren wir, dass alle Anstrengungen der letzten Wochen umsonst waren. Und das kann wirklich niemand ernsthaft wollen.