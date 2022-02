Corona-Kurs der BW-Regierung: "Ja, was denn nun?"

BW lockert aktuell die Corona-Regeln. Anfang Februar mahnte Kretschmann noch zur Vorsicht. Eine Strategie ist daraus nicht zu erkennen, kommentiert Ruben Moratz aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Welche Strategie verfolgt die baden-württembergische Landesregierung in ihrem Corona-Management? Vor ein paar Monaten hätten wohl die meisten gesagt: In Stuttgart ist man vorsichtig, lieber etwas zu streng als zu lax. "Team Vorsicht" eben. Als Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) vor gut zwei Wochen verkündete, eine Debatte über einen Ausweg aus den Corona-Maßnahmen dürfe es frühestens ab Ostern geben, klang das noch nach "Team Vorsicht" in Reinform. Oder war das vielleicht schon "Team Stur", wie es der bayrische Ministerpräsident Söder kürzlich sagte?

Ruben Moratz aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg kritisiert den Corona-Kurs der Landesregierung. SWR

Kretschmann verwirrt mit Aussagen

Jedenfalls kam Kretschmanns Kehrtwende: Ab Mitte kommender Woche gilt in Baden-Württemberg 3G in Gastronomie, Kultur, Freizeit und auf Messen. Bund und Länder hatten eigentlich beschlossen, das erst am 4. März umzusetzen. Kretschmann prescht vor, lockert anderthalb Wochen früher - dabei hatte doch er immer betont, wie wichtig bundesweit einheitliche Regeln sind. Welche Strategie steckt nun dahinter?

Politik lässt Narrenzünfte allein

Ein anderes Beispiel: Die Fasnacht steht bevor. Bis gestern kommunizierte der Ministerpräsident ganz klar: Die Umzüge fallen flach. Heute dann plötzlich: Mit der 3G-Regel sind Fastnachtsveranstaltungen möglich. Ja, was denn nun? Kommt morgen dann wieder ein neuer Beschluss? Wäre ja kein Problem, es sind ja noch sechs Tage bis zum Schmotzigen Dunschtig. Ich vermute, in vielen Narrenzünften zerbricht man sich jetzt den Kopf: Was ist möglich und was nicht? Die Politik lässt sie damit allein. Und nicht nur sie. Viele wünschen sich mehr Berechenbarkeit. Eine erkennbare Strategie eben. Ob Team Freiheit, Vorsicht, Sturheit oder was auch immer: zumindest Team Verlässlichkeit.