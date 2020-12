per Mail teilen

Der Stuttgarter Autobauer Daimler zahlt seinen gut 160.000 Mitarbeitern in Deutschland bis zu 1.000 Euro Corona-Bonus. SWR-Redakteur Michael Wegmer findet: Diese Prämien-Idee ist eine absolute Fehlzündung.

Seit mehr als einem Jahr hängt ein Sparplan über Daimler. Standort für Standort wird verhandelt, wie viele Beschäftigte wohl gehen müssen. Allein am Stammsitz in Untertürkheim sollen davon bis zu 4.000 Mitarbeiter betroffen sein. Der Konzern hat die sonst üblichen Jahresprämien für 2020 gestrichen. Bis zum Sommer kommenden Jahres gibt es zudem Kurzarbeit in vielen Werken. Die Dividende für Aktionäre wurde drastisch reduziert: Krise, Krise, Krise.

1.000 Euro pro Nase

Und dann dieser Knaller: Daimler zahlt seinen Beschäftigten einen Corona-Bonus von bis zu 1.000 Euro pro Nase. Das muss man erst mal sacken lassen. Mich nervt schon das Wording. Corona-Bonus? Weil das Einpassen von Autotüren während einer Pandemie ähnlich hart und gefährlich ist wie alte Menschen zu pflegen, Kinder zu betreuen oder auf der Intensivstation zu arbeiten?

Autobranche konnte schon immer erfolgreich jammern

Aber auch die Prämie selbst, egal wie sie heißt, ist frech. Die Autobranche konnte schon immer erfolgreich jammern, sie hat auch in dieser Krise wieder jede Menge Geschenke bekommen: Staatliche Milliarden für E-Auto-Prämien, die Mehrwertsteuer-Senkung als Kaufanreiz. Das schöne Instrument der Kurzarbeit war sowieso schon da, finanziert aus unseren Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung.

Prämie oder Kündigung?

Ich sage das jetzt absichtlich pathetisch: Da ist überall auch ein bisschen von meinem Geld mit dabei. Und ich fühle mich "verkohlt", wenn ein Konzern noch im Sommer wegen Corona seinen Sparplan verschärft, dann aber von Geld, das nicht da ist, Boni zahlt. Ich kann mir übrigens sehr gut vorstellen, dass auch viele Daimler-Beschäftigte ähnlich denken und gerne auf die paar hundert Euro pfeifen würden. Denn sie wissen im Moment nicht, ob sie bald eine Prämie oder vielleicht doch eine Kündigung auf dem Tisch liegen haben.

Mit viel gutem Willen kann ich den Impuls des Autobauers nachvollziehen. Vermutlich wollte die Konzernführung die aufgebrachte Stimmung der vergangenen Wochen, den Unmut vieler Betriebsräte und Beschäftigten vor Weihnachten etwas besänftigen. Aber diese Prämien-Idee ist, um in der Branche zu bleiben, eine absolute Fehlzündung.