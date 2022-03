Solidarität mit der Ukraine: Bloß nicht zwischen die Fronten geraten!

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine gibt es eine Welle an Hilfsbereitschaft. Wer nicht aufpasst, gerät selbst zwischen die Fronten zwischen gut und besser. Ein Kommentar.

Hunderttausende packen derzeit die Kofferräume ihrer Autos mit Klamotten - die während der Flüchtlingswelle im Herbst 2015 wohl noch im Altkleider Container gelandet wären - und machen sich auf an die polnische Grenze. Natürlich immer mit im Gepäck: Instagram und Facebook. So kann der gemeine Influencer der Welt da draußen zeigen, wie aufopferungsvoll und selbstlos er/sie ist.

Betina Starzmann, SWR Aktuell Redaktion SWR SWR

Hilfsaktionen für Ukraine gut und wichtig

Keine Frage, die Hilfs- und Spendenaktionen, die derzeit laufen, sind gut und wichtig - und sie zeigen, dass die EU und ihre Bürgerinnen und Bürger in schwierigen Zeiten Seite an Seite stehen können. Auch Wirtschaftssanktionen sind ein probates Mittel, um Russland in seine Schranken zu weisen und international zu isolieren.

Rassismus ist keine Solidarität

Ich denke der Kampf gegen Wladimir Putin und sein Regime ist dagegen keinesfalls gleichzusetzen mit dem, was den Russinnen und Russen - deren zahlreiche Proteste im eigenen Land niedergeknüppelt werden - auch hierzulande entgegenschlägt. Wenn Solidarität mit einer Gruppe in Rassismus gegenüber einer anderen umschlägt, dann hat das nichts mehr mit Solidarität gemein.

Mittlerweile steht statt russischem Wodka nur noch ukrainische Soljanka in den deutschen Supermarkt-Regalen. Russische Kinder müssen künftig wohl auf die neuesten Disney-Filme, Sportschuhe und Smartphones verzichten und die Athletinnen und Athleten der Paralympics haben sich umsonst nach Peking aufgemacht.

Kampf um die beste Absicht ist eröffnet

Der Kampf um die beste und selbstloseste Absicht ist auch in Baden-Württemberg längst eröffnet. So sorgte ein Bietigheimer Wirt (Kreis Rastatt) mit einem Facebook-Post in der vergangenen Woche für viel Ärger: Besucherinnen und Besucher mit russischem Pass seien in seinem Restaurant unerwünscht, schrieb er und ruderte anschließend angesichts des Shitstorms zurück. Eine Bäckerei-Kette aus dem Ortenaukreis setzte der Solidaritätsheuchelei jetzt eine weitere Krone auf: "Zupfkuchen" statt "Russischem Zupfkuchen" und "Zupfschnitte" statt "Russischer Zupfschnitte". Nach zahlreichen Protesten kam auch hier die baldige Entschuldigung.

Mir scheint es fast so, als würde es vielen Deutschen derzeit nur noch darum gehen, endlich einmal nicht auf der falschen Seite zu stehen. Doch beim Kampf um die noch "richtigere" Seite ist Vorsicht geboten, um nicht selbst zwischen die Fronten zu geraten.