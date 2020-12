Nach dem Vorbild von Tübingen will die Landesregierung kostenlose Corona-Schnelltests für Angehörige pflegebedürftiger Menschen ermöglichen. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) nennt es "ein Weihnachtsgeschenk an die Bevölkerung". Reine Imagepflege? Ein Kommentar von Edda Markeli aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Kostenlose Schnelltests für alle - das klingt fast schon wie Weihnachten und Ostern zugleich. Ein Geschenk für die Bevölkerung! Wer sich da nicht freut, ist selber schuld. Oder? Wie heißt es doch so schön: einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul. Und bei Weihnachtsgeschenken ist man doch sowieso gnädig. Das will ich in diesem Kommentar auch sein und die Landesregierung auch mal loben. Die Schnelltests bieten eine gewisse Sicherheit beim Familientreffen unterm Weihnachtsbau. Jetzt freuen sich bestimmt alle, die an Weihnachten ihre alten, kranken oder gebrechlichen Verwandten besuchen wollen.

Test ersetzt keine Abstandsregeln

Ein Schnelltest kurz vor Weihnachten beruhigt die Nerven, vorausgesetzt er fällt negativ aus. Doch eines müssen alle wissen, die diese Tests in Anspruch nehmen: eine vollständige Sicherheit bieten sie nicht. Von den bekannten Hygieneregeln befreit auch ein negativer Schnelltest niemanden. Sie sind unerlässlich, wenn man wirklich keine Gefahr für andere sein will!

Edda Markeli aus der SWR-Redaktion Landespolitik SWR

Ein Geschenk, dass anderen viel Arbeit macht

Und was den Weihnachtsminister betrifft, muss ich dann doch ein bisschen rummäkeln. Ganz uneigennützig ist dieses Geschenk wahrscheinlich nicht. Denn der viel kritisierte Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) kann sich damit ausnahmsweise mal beliebt machen und den Weihnachtsmann spielen. Ich kann ja verstehen, dass es auf Dauer keinen Spaß macht, ständig neue Verordnungen mit Verboten und Einschränkungen zu erlassen. Natürlich ist es auch für einen Minister viel schöner, wenn er mal Geschenke verteilen kann. Allerdings bleibt die Arbeit am Ende an anderen hängen: am Roten Kreuz, den Maltesern und anderen meist ehrenamtlichen Helfern. Bedanken muss man sich in erster Linie bei ihnen.