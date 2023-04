Bei einer medienwirksamen Aktion lädt der BW-Verkehrsminister zum Probesitzen in neuen Zügen. Angesichts der Probleme im Bahnverkehr ist das daneben, kommentiert SWR-Redakteur Knut Bauer.

Mit dem Osterreiseverkehr beginnt für Bahnkunden wieder eine Zitterpartie. Von drei Zügen sind nur noch zwei pünktlich, noch nie gab es so viele Verspätungen wie gerade. Was für Bahnreisende im Osterreiseverkehr bedeutet, dass auch schon mal der Anschlusszug weg sein kann. Dann stehen sie auf zugigen Bahnsteigen und warten - so wie am Mittwochabend mal wieder zehntausende Bahnpendler im Raum Stuttgart nach einer Tunnelsperrung.

PR-Termin von BW-Verkehrsminister Hermann: Schlechter Witz für Bahnpendler

Und was macht Baden-Württembergs grüner Verkehrsminister Winfried Hermann? Er lädt zum medienwirksamen Probesitzen, um den Sitzkomfort für neue Regional-Doppelstockzüge zu testen. Was an diesem 6. April klingt wie ein verspäteter Aprilscherz, muss auf Bahnpendler wie ein schlechter Witz wirken, wenn sie mal wieder vergeblich auf ihren Zug warten.

Wer ständig von der Verkehrswende spricht wie Hermann, muss schon ein bisschen mehr tun als neue Sitzpolster auszuprobieren. Von seinem Ziel, die Fahrgastzahlen im ÖPNV zu verdoppeln, ist Hermann so weit entfernt wie der VfB Stuttgart von der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Mehr als die Hälfte der Baden-Württemberger halten den öffentlichen Nahverkehr für keine Alternative zum Auto.

49-Euro-Ticket: Keine Komponente für Geringverdiener

Es gibt Bundesländer wie Hessen - übrigens mit grünem Verkehrsminister - die beim 49-Euro-Ticket eine soziale Komponente für Geringverdiener einführen wollen. Ein 31-Euro-Ticket im reichen Baden-Württemberg: Fehlanzeige. Selbst das 365-Euro-Ticket für Schüler, Auszubildende und Studenten in Baden-Württemberg erweist sich inzwischen als Konkurrenz zum 49-Euro-Ticket, weil es nur landesweit gilt.

Sorry, aber so wird das nix mit der Verkehrswende, auch wenn die neuen Sitzpolster in den Regionalzügen noch so bequem sind. Den PR-Termin hätte sich der Verkehrsminister besser schenken sollen. Gerade im Hinblick auf Hunderttausende von frustrierten Bahnkunden, die schon froh sind, wenn sie einen Stehplatz in einem fahrenden Zug ergattern.

Das Land muss den ÖPNV mit attraktiven Angeboten interessant machen: für junge Leute, für Geringverdiener, für Berufstätige, für Senioren und - nicht zuletzt - für den Klimaschutz. Den gibt es nämlich nicht zum Nulltarif. Besser wäre daher Nachsitzen statt Probesitzen.