Kulturprogramm gehört zu Auslandsreisen dazu. Dass für die USA-Reise der Landesregierung der Rapper Max Herre eingeflogen wurde, ist aber grotesk, meint Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Handel lebt von Begegnungen, Gesprächen und persönlichem Vertrauen. Von daher ist es richtig, dass Ministerpräsident Kretschmann mit einer großen Delegation in die USA gereist ist. Die Vereinigten Staaten sind der wichtigste Handelspartner der baden-württembergischen Wirtschaft, der Export in die USA ist im ersten Halbjahr weiter gestiegen. Zu Auslandsreisen gehören auch Abend-Veranstaltungen mit Kulturprogramm und Begegnungen mit Exil-Baden-Württembergern wie dem schwäbischen Stürmerstar Jürgen Klinsmann, den Kretschmann bei seiner ersten USA-Reise in Kalifornien getroffen hat. Dass nun aber der aus Stuttgart stammende Sänger Max Herre eigens für einen Workshop und eine Abendveranstaltung des Deutsch-Amerikanischen Zentrums aus Berlin nach Los Angeles geflogen wird, ist grotesk.

Staatsministerium machte 27.000 Euro für Abendprogramm locker

Das Staatsministerium hat das Deutsch-Amerikanische Zentrum beauftragt, dieses Programm zu organisieren und dafür 27.000 Euro locker gemacht, um - offizielle Begründung - den deutsch-amerikanischen Jugendaustausch zu fördern. Ein hehres Anliegen, aber dafür muss nun wirklich kein Sänger aus Deutschland eingeflogen werden. Und das mit freundlicher finanzieller Unterstützung der Staatskanzlei, deren Chef Florian Stegmann nebenher auch noch Vorstandsvorsitzender des Deutsch-Amerikanischen Zentrums ist. Was für ein Zufall.

Debatte um Steuergelder wäre vermeidbar gewesen

Dass aus dieser Doppelrolle nun eine Debatte um Steuergelder entsteht, wäre mit etwas Fingerspitzengefühl vermeidbar gewesen. Aber das scheint dem Herrn Staatsminister völlig abzugehen. Und wenn Regierungsvertreter nun versuchen, die Debatte um den Herre-Gratisflug als kleinteilig und nebensächlich abzutun, zeugt das von einer gewissen Abgehobenheit. In diesem Punkt hat die Opposition durchaus recht, wenn sie der Landesregierung vorwirft, dass eine so wichtige Reise durch so einen Vorgang in Verruf gebracht werden könnte. In Zeiten, wo um Entlastungspakete und jeden Cent im Landeshaushalt gerungen wird, ist das Ganze einfach instinktlos.