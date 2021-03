per Mail teilen

Durch die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffes für Menschen auch ab 65 Jahren sind in Baden-Württemberg 1,7 Millionen weitere Menschen impfberechtigt. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht, findet Anno Knüttgen aus der SWR Redaktion Landespolitik. Ein Kommentar:

Immer mehr Menschen in Baden-Württemberg haben Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung. Klingt gut, aber die Wirklichkeit sieht leider anders aus.

Anno Knüttgen aus der SWR Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg SWR

Wie lange sitzen Sie schon im virtuellen Warteraum des Impfterminservices? Geht bei Ihnen auch seit Stunden nichts weiter? Keine Sorge, Sie werden ja automatisch weitergeleitet. Irgendwann mal. Oder hatten sie das seltene Erfolgserlebnis, bei der Hotline 116 117 zu einem Gesprächspartner durchzudringen? Der dann aber gar nichts davon wusste, dass Sie in Baden-Württemberg neuerdings zu den Impfberechtigten gehören? Das erfährt das Hotline-Personal nämlich gerne mal später als die interessierte Öffentlichkeit.

Immer mehr Impfberechtigte, aber keine Kapazitäten in den Impfzentren

Überhaupt ist es inzwischen zu einer Wissenschaft geworden: Impfempfehlung der Bundesregierung oder der Ständigen Impfkommission, oder Teile davon, was gilt denn gerade? Immerhin lässt sich das auf der Internetseite des Landessozialministeriums nachlesen. Offen bleibt, warum ständig mehr Menschen auf dem Papier einen Impfanspruch bekommen, obwohl die Impfzentren auf einen solchen Ansturm gar nicht vorbereitet sind. Allein seit gestern stehen fast zwei Millionen Impfberechtigte neu auf der Liste. Das können die Impfzentren so bald gar nicht abarbeiten. Das kann erst funktionieren, wenn die Arztpraxen mitmachen. Und auch nur, wenn dann tatsächlich mehr Impfstoffe geliefert werden.

Sinkende Impfbereitschaft als Preis für schnelle Erfolgsmeldungen?

Die Landesregierung erweckt den Eindruck, dass sie vor allem auf Erfolgsmeldungen aus ist: Seht her, wie viele Menschen im Land sich jetzt impfen lassen können! Wenn all diese Menschen aber auf ihre Impfung genauso warten müssen wie vorher, dann geht das nach hinten los. Dann entsteht nur noch mehr Corona-Unmut. Im Zweifel entmutigt es viele, die sich gerne impfen lassen würden, aber nicht zum Zuge kommen.

Wenn dadurch am Ende die Impfbereitschaft sinkt, wäre das fatal. Was hätte das Sozialministerium, was hätte die Landesregierung angerichtet mit einer Erfolgsmeldung, die sie unbedingt und vorschnell unters Volk bringen wollten.