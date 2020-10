Die Landesregierung ist bei Corona nicht mehr auf Ballhöhe - und hat sich in zahlreichen Verordnungen und Regeln verdribbelt. Ein Kommentar von Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik.

Als ehemaliger Fußballer greift Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) gern zu Bildern aus dem Sport: "Wir können das Spiel nur gewinnen, wenn wir die Kontakte reduzieren." Und weiter: "Keine dritte Halbzeit mit Bierliesel." Dritte Halbzeit? Das heißt die erste und zweite finden statt, obwohl Pandemiestufe 3 vorsieht, dass sich in der Öffentlichkeit nicht mehr als zehn Menschen treffen dürfen?

Die Corona-Verordnung Sport gilt weiter, sagt Lucha vor der Landespresse in einem Nebensatz, was so viel heißt wie: Fußball- und Handballvereine können weitertrainieren. Gut zu wissen, die Kommunen haben gestern schon zahlreiche Anfragen dazu erhalten.

Maskenpflicht? Der Ball landet im Aus

Und was ist mit der Maskenpflicht überall da, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann? In der Umkleidekabine? Oder auf dem Gehweg? Wenn sich zwei Fußgänger begegnen, schnell die Maske aufsetzen? Das kann einem niemand genau sagen.

Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik kommentier SWR

Bei Appellen an die Bevölkerung versuchen Lucha und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Doppelpass zu spielen, doch der Ball landet im Aus. Sie können uns nicht sagen, was gilt und was nicht. Dass die Testkapazitäten in Baden-Württemberg erweitert werden sollen und das Land laut Kabinettsbeschluss von heute dafür fast vier Millionen Euro in die Hand nimmt - dazu verlieren die beiden kein Wort.

Neu anpfeifen und Bürger mit ins Spiel nehmen

Man hat sich verdribbelt in der Vielzahl von Verordnungen und Vorschriften. In der Kommunikation ist die Landesregierung derzeit nicht auf Ballhöhe. Das ist fatal, denn die Akzeptanz der Regeln könnte darunter leiden. Das sieht auch ohne Videoassistent nach klarem Abseits aus. Ich würde nochmal neu anpfeifen und versuchen, die Bürger mit ins Spiel zu nehmen. Dann steigen die Chancen, es zu gewinnen.