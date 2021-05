Die designierte Landesregierung von Baden-Württemberg hat ihren Koalitionsvertrag präsentiert. Er trägt klar die Handschrift der Grünen, findet SWR-Politikredakteur Knut Bauer.

"Jetzt für morgen" - lautet die Überschrift für den neuen Koalitionsvertrag, und wer es nicht weiß, könnte das 162 Seiten starke Werk für das Wahlprogramm der Grünen halten. Ein klimaneutrales Baden-Württemberg mit null Emissionen spätestens bis 2040, Solarpflicht für alle Neubauten, 1.000 neue Windräder im Staatswald und eine Nahverkehrsabgabe in den Kommunen. Die Grünen haben ihre Kernthemen durchgesetzt, die CDU hat alles abgenickt, nur um weiterregieren zu können und nicht in die Opposition zu müssen.

Machtverhältnisse verschoben

Spätestens jetzt wird klar, warum Winfried Kretschmann lieber mit der CDU weiterregieren will. Eine Ampelkoalition mit SPD und FDP - wie sie die Parteibasis wollte - wäre der schwierigere Weg gewesen. Insofern ist die Neuauflage von Grün-Schwarz in Baden-Württemberg tatsächlich anders als die bisherige Koalition.

Die Machtverhältnisse haben sich verschoben und nun ist klar, wer Koch ist und wer Kellner. Serviert wird allerdings noch nichts. Die Speisekarte ist zwar voller Appetithappen, wegen der klammen Kassen bleibt es aber erst mal nur beim Draufgucken.

SWR-Redakteur Knut Bauer SWR

Politik der leeren Kassen

In den nächsten drei Jahren fehlen jeweils rund 4 Milliarden Euro in der Landeskasse. Da werden die Koalitionäre noch eine ganze Weile Kohldampf schieben müssen. Gegessen wird erst, wenn die Steuereinahmen wieder sprudeln.

Was im Klartext heißt, dass die Koalitionsverhandlungen trotz des Vertrags weitergehen. Wenn alles unter Finanzierungsvorbehalt steht, muss über jedes neue Projekt neu gerungen werden. Insofern macht die Überschrift "Jetzt für morgen" Sinn. Jetzt was aufschreiben, was morgen vielleicht umgesetzt wird. Das könnte man sogar nachvollziehen, wenn am Ende der neuen grün-schwarzen Koalition nicht die alten politischen Versorgungs-Mechanismen greifen würden.

Zusätzlicher Wohnraum? Ein Ministerium allein reicht nicht

Die Grünen übernehmen von der CDU das Kultusministerium und haben damit sechs Ministerien. Damit die CDU trotz aller Zugeständnisse ihr Gesicht wahren kann, wird das Thema Bauen und Wohnen aus dem CDU-geführten Wirtschaftsministerium rausgenommen und in ein eigenes Ressort gepackt. Mit weiterer Infrastruktur, weiteren Posten und zusätzlichen Kosten.

Weil Wohnen eine zentrale Aufgabe der Zukunft ist, sagt Ministerpräsident Kretschmann. War es das nicht auch schon vor fünf Jahren? Bezahlbarer Wohnraum wird jedenfalls durch ein zusätzliches Ministerium allein nicht geschaffen.

Genauso wenig wie gute Schulpolitik dadurch entsteht, dass es künftig zwei Staatssekretäre im Kultusministerium gibt. Einen von den Grünen, einen von der CDU. Auch das klingt nicht nach Aufbruch. Eher nach Posten-Geschacher und es wirkt statt "Jetzt für morgen" eher wie von gestern.