Ausgerechnet das vorsichtige Baden-Württemberg geht mit der PCR-Testpflicht einen Sonderweg. Nachvollziehbar ist das nicht, kommentiert Knut Bauer aus der SWR Redaktion Landespolitik.

Nach eineinhalb Jahren Pandemie ist alles wie gehabt. Bund und Länder beraten über eine gemeinsame Strategie und am Ende macht jeder, was er will. Diesmal prescht Baden-Württemberg vor und erklärt die Inzidenz für erledigt. Ausgerechnet Baden-Württemberg, wo Ministerpräsident Kretschmann im Team Vorsicht unterwegs war und den Mahner gegeben hat. Wir erinnern uns an die nächtliche Ausgangssperre, die in Baden-Württemberg, anders als in anderen Bundesländern, bereits um 20 Uhr begonnen hat. Jetzt soll die Inzidenz also keine Rolle mehr spielen, Grenzwerte und Einschränkungen sind passé.

Bund-Länder-Beschluss verlangt nur Antigen-Schnelltest

Im Beschluss von Bund und Ländern heißt es: "Der Zugang zu Innenräumen von Veranstaltungen, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Friseuren oder Fitnessstudios ist nur noch erlaubt, wenn man geimpft, genesen oder getestet ist. Möglich sind Antigen-Schnelltests, die nicht älter als 24 Stunden sind oder PCR-Tests, die 48 Stunden zurückliegen können." Von einer PCR-Testpflicht ist dort nicht die Rede. Genau die aber führt Baden-Württemberg nun ein für den Zugang zu Kulturveranstaltungen, Clubs oder Diskos. Und schon jetzt muss jeder Ungeimpfte für diese PCR-Tests zahlen. Ein teurer Spaß, wenn man für 20 Euro eine Theaterkarte kauft, aber vorher 50 Euro für einen PCR-Test hinblättern muss. Und mal ehrlich: welcher junge Mensch, der einen Abend oder eine Nacht in der Disko verbringen will, kann sich das auf Dauer leisten?

Sonderrolle Baden-Württembergs nicht nachvollziehbar

Natürlich ist es wichtig, dass sich so viele wie möglich impfen lassen. Auch ich verstehe nicht, warum nach dem Run auf den knappen Impfstoff jetzt, wo er im Übermaß da ist, sich so wenig Leute impfen lassen. Aber Aktionen mit der Brechstange wie eine Pflicht von teuren PCR-Tests lösen das Problem nicht. Und so eine Art Impfpflicht durch die Hintertür ist alles andere als transparente Politik, für die sich Kretschmann sonst gerne ausspricht. Warum bleibt es nicht bei Mindest-Abstandsregeln in Theatern, Kinos oder Diskos mit Personen-Obergrenzen? Das wäre sicherer, weil auch Geimpfte ansteckend sein können. Und es wäre ehrlicher, weil ein Antigen-Schnelltest genügen würde, wie es im Beschluss von Bund und Ländern festgelegt ist. Und den Antigen-Schnelltest muss man ab Oktober auch selbst bezahlen. Wie bei der Ausgangssperre ab 20 Uhr nimmt Baden-Württemberg eine Sonderrolle ein. Nachvollziehbar ist das nicht. Und es stärkt auch nicht das ohnehin schwindende Vertrauen in die Politik.