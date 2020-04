In Trippelschritten erfolgt der Weg zurück ins normale Leben. Gut so, denn bei einer zweiten Infektionswelle würde alles wieder von vorn anfangen und das könnte unsere Wirtschaft nicht verkraften. Die kleinen Schritte zurück in die Normalität wären allerdings leichter ohne die Stolpersteine der Politik.

Da singt Ministerpräsident Kretschmann nach den Beschlüssen von Bund und Ländern in dieser Woche das hohe Lied auf den Föderalismus. Doch dann müssen wir erleben, wie die Bundesländer ein und dieselbe Zahl unterschiedlich ausgelegen. 800 Quadratmeter sind die Obergrenze für die Öffnung von Geschäften. So weit so klar. In der Praxis werden die 800 Quadratmeter in Rheinland-Pfalz und im Saarland als reine Verkaufsfläche ausgelegt. Wenn Geschäfte größer sind und 800 Quadratmeter klar abgrenzen, dürfen sie dort ab Montag verkaufen.

Knut Bauer, SWR Landespolitik SWR

Nicht so in Baden-Württemberg. Hier dürfen nur Geschäfte öffnen, die maximal 800 Quadratmeter Fläche haben. Damit will das Land eine Sogwirkung in den Innenstädten verhindern. Heißt im Klartext: in Mannheim muss ein großes Geschäft geschlossen bleiben, auf der anderen Seite des Rheins in Ludwigshafen freut sich ein Geschäft gleicher Größe auf abgegrenzter Fläche über Kunden. Wenn schon kleine Schritte, dann bitte überall gleich. Denn sonst besteht Stolpergefahr und die Akzeptanz für die rigiden Corona-Maßnahmen sinkt.

Die Entscheidungen seien nicht immer gerecht, hat Winfried Kretschmann eingeräumt, aber das Virus sei eben fies und auch nicht gerecht. Das stimmt. Aus Sorge vor dem Zusammenbruch des Gesundheitswesens müssen Gaststätten und Gotteshäuser weiterhin geschlossen bleiben. Das mag man bedauern, muss es aber akzeptieren. Was allerdings leichter wäre, wenn es bei den getroffenen Maßnahmen wie der Geschäftsgröße eine einheitliche Auslegung in allen Ländern geben würde. Das wäre zumindest ein bisschen gerechter.