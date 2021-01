per Mail teilen

Schulöffnungen ja oder nein? Und wenn ja: Wann und wie weit? Viele behaupten, genau zu wissen, was jetzt zu tun sei. Ein Kommentar von Anno Knüttgen, SWR Redaktion Landespolitik.

Entscheiden muss es aber die Landesregierung von Baden-Württemberg. Die tut sich extrem schwer. Und das kann ich nachvollziehen. Ich glaube: In der Frage der Schulöffnung ist es überhaupt nicht möglich, richtig zu entscheiden. Weil jede Entscheidung mit großen Risiken verbunden ist.

Anno Knüttgen aus der SWR Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg betont: Jeder Schritt rund um die Schulöffnungen ist mit großen Risiken verbunden. SWR

Für kleine Kinder ist es eine furchtbare Quälerei, auf sich allein gestellt zu sein. Kinder brauchen andere Kinder, um Sozialverhalten einzuüben, um auf ihre ganz eigene Art spielen zu können. Auch Lesen, Schreiben, Rechnen lernen geht für die Kleinen in der Gruppe besser. Wenn die Pandemie noch Monate andauert, wie lange wollen wir dann Kitas und Grundschulen noch geschlossen halten? Was tun wir den Kindern an? Und die Eltern wären noch ein eigenes Thema.

Erwachsene sollten auf Abstand gehen

Das aktuelle System mit Notbetreuung - das ist keine Lösung. Da kommen erstaunlich viele Notfälle zusammen, es ist voll, Kinder können nicht nach Klassen und Altersgruppen getrennt werden. Infektionstechnisch ist das gefährlicher als Präsenzunterricht.

Wenn es stimmt, dass Kinder bis etwa zum Alter von zehn Jahren keine Infektionstreiber sind - wie es einige Studien nahelegen - dann wäre das zwar ein Argument dafür, Kitas und Grundschulen zu öffnen. Aber was ist mit den Erwachsenen, die sich begegnen? Erzieherinnen, Lehrer und Eltern sind auf jeden Fall Infektionstreiber und müssten auf größtmöglichen Abstand voneinander gebracht werden.

Wechselbetrieb? Erstmal eine gute Idee

Kitas und Grundschulen im Wechselbetrieb zu öffnen, klingt gut. Das würde Platz schaffen, um Abstände einzuhalten. Kleine Kinder und Abstand sind allerdings zwei verschiedene Welten. Und gerade für die Lehrer würden dann gleichzeitiger Fern- und Präsenzunterricht doppelte Arbeit bedeuten.

Was immer die Landesregierung entscheidet, sie kann nur Risiken gegeneinander abwägen. Sie wäre gut beraten, mit Schutzmasken und Schnelltests die Sicherheit etwas zu erhöhen. Vor allem aber, auch wenn’s schwerfällt: überhaupt mal eine Ansage zu machen. Denn das ist der einzige Fehler, der sich vermeiden lässt: Kitas und Grundschulen kurz vor knapp Bescheid zu geben und ihnen nur ein Wochenende Vorbereitungszeit zu lassen.