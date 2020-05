In Baden-Württemberg ist wieder alles wie vor der Corona-Pandemie - zumindest in der Politik. Jeder will beim Lockern der Erste sein, auf der Strecke bleiben die Menschen, die die Beschlüsse umsetzen sollen. Ein Kommentar.

Endlich wieder so wie früher: Davon träumen doch viele. Aber Träumen ist was für Anfänger. Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg - die macht einfach mal so wie früher: Es geht wieder um Parteipolitik. Erst mal um persönliche Profilierung, und dann um die Inhalte. Irgendwie wie vor der Corona-Pandemie … Dauer 2:13 min Krisenmanagement der Landesregierung: Erst Profilierung - dann Inhalte Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg - die macht einfach mal so wie früher: Es geht wieder um Parteipolitik. Erst mal um persönliche Profilierung, und dann um die Inhalte. Irgendwie wie vor der Corona-Pandemie … Da wird schon mal öffentlich gestritten - via Pressemitteilung. Anstatt einfach direkt miteinander zu reden. Noch lieber: Vorpreschen. Erster sein mit dem Verkünden. Öffnungsüberbietungswettbewerbe, statt sich in der Koalition abzustimmen und dann zu handeln. Beschlüsse kurz vor knapp Mal sind es private Partys - mit wie vielen Leuten nochmal? Dann geht es um die Öffnung von Schwimmbädern - irgendwann? Oder doch schon nächste Woche? Oder um die teilweise Öffnung von Kitas. Das Muster ist immer das gleiche: Erst bittet die Regierung um Geduld und Zeit. Dann wird plötzlich was verkündet. Dann wird öffentlich diskutiert zwischen Grünen und CDU. Und die dazugehörigen Verordnungen, die alles im Detail regeln - die beschließt die grün-schwarze Koalition dann immer schön kurz vor knapp. Umsetzen müssen es ja nur: die Menschen vor Ort. Mein persönliches Highlight aber ist der 180-Grad-Schwenk diese Woche: Seit Wochen warten alle auf die Ergebnisse einer Corona-Kinderstudie aus Baden-Württemberg. Sie soll der Regierung helfen bei ihrer Einschätzung: Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko in Kitas und Grundschulen? Kultusministerin haut einen raus Seit Wochen mahnt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) deswegen zu Geduld: Vorsicht! Ergebnisse abwarten! Nichts voreilig herausgeben. Und dann? Haut CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann plötzlich einen raus: Ende Juni mache alles wieder auf. Kitas, Grundschulen. Ihre Grundlage? Die Studie, die noch nicht veröffentlicht ist. Die Studie, deren Ergebnisse wer kennt? Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Unikliniken. Und achja: Die Landesregierung. Ganz Deutschland diskutiert eine Kinderstudie der Berliner Charité, deren erste Zahlen zumindest vorliegen. Aber Baden-Württemberg handelt schon mal - auf so einer Grundlage! Und die dazugehörige Verordnung? Die beschließt die grün-schwarze Koalition dann sicher kurz vor knapp. Umsetzen müssen es ja nur: die Menschen vor Ort.