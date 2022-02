Kommentar: BW-CDU wirft bei Impfpflicht das Handtuch - "schlechter Stil"

Die CDU im Land möchte die einrichtungsbezogene Impfpflicht aussetzen - und riskiert mitten in der Corona-Krise einen Koalitionskrach, kommentiert SWR-Redakteurin Filiz Kükrekol.

Die CDU in Baden-Württemberg ist offenbar in der bundespolitischen Realität angekommen. Sie schließt sich an das Oppositionsgebaren der Unionsparteien im Bund an. Anders kann man das Ausscheren aus der gemeinsam beschlossenen Impfpflicht im Gesundheitswesen ab Mitte März kaum interpretieren.

Gesetz wurde einstimmig beschlossen - "Söder wird vertragsbrüchig"

Der Chef-Grantler der Unionsparteien hat es vorgemacht - vermeintlich Stärke gezeigt. Doch Markus Söder wird vertragsbrüchig. Alle Bundesländer haben im Dezember dieses Gesetz im Bundesrat verabschiedet - einstimmig! Seither sind nicht ganz zwei Monate vergangen.

Dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Gesundheitswesen bei einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht den Job quittieren könnten, war zuvor Teil der Debatte. Jetzt so zu tun, als hätte man nichts mit dieser Entscheidung am Hut, ist schlichtweg schlechter Stil.

Filiz Kükrekol, SWR Landespolitik SWR SWR -

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: "Weicher Übergang statt Rauswurf"

Das Gesetz sei nicht gut vorbereitet, sozial- und arbeitsrechtliche Fragen seien noch offen und die Einrichtungen würden allein gelassen, so die Kritik der baden-württembergischen CDU. Doch Sozialminister Manfred Lucha von den Grünen, der die einrichtungsbezogene Impfpflicht umsetzen muss, gibt sich zuversichtlich: Offene Fragen würden geklärt und es gebe einen Ermessensspielraum. Man werde sich mit Gesundheitsämtern und Einrichtungen eng abstimmen.

Für mich hört sich das eher nach einem weichen Übergang als nach einem Rauswurf an. Zumal Pflegeheimleitungen und Krankenhäuser bereits Überzeugungsarbeit geleistet haben.

Wir wissen nicht genau, wie viele Menschen im Gesundheitswesen ungeimpft sind. Zwischen zehn und 15 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sollen es etwa sein. Und viele warten auch auf den Totimpfstoff von Novavax, der ab Ende Februar zur Verfügung stehen soll.

"Das Vertrauen der Menschen in die Politik steht auf dem Spiel"

Anstatt hier konstruktiv nach Kompromissen oder sogar Lösungen zu suchen, wirft die CDU im Land das Handtuch. Sie nimmt mitten in der Corona-Krise einen offenen Koalitionskrach in Kauf. Nach bald zwei Jahren Pandemie, in der sich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung hinter die Entscheidungen der Landesregierung gestellt und Disziplin bewiesen hat, lässt die Regierungskoalition genau das vermissen.

Es steht nichts weniger als das Vertrauen der Menschen in die Politik auf dem Spiel. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich sicher sein können, dass ihre Regierung im Kampf gegen die Pandemie unabhängig von Parteipolitik an einem Strang zieht.