Es ist ein hin und her mit Astrazeneca. Inzwischen sollen den Corona-Impfstoff in der Regel nur über 60-Jährige bekommen. Franziska Ehrenfeld aus der SWR-Wissenschaftsredaktion kann die aktuelle Entscheidung nicht nachvollziehen.

"Warum der Impfstoff erst nur für jüngere Menschen empfohlen wurde, ist klar. Die Ständige Impfkommission (Stiko) fand die Datenlage für ältere Menschen erstmal zu dünn. Dann kamen neue Daten aus England und Schottland, die eine gute Wirksamkeit gegen schwere Verläufe auch bei Menschen ab 65 Jahren zeigte und das Mittel wurde auch für sie freigegeben. Alle Menschen ab 18 durften geimpft werden.

Entscheidung nicht nachvollziehbar

Seit Mittwoch aber nicht mehr: Jetzt dürfen das Mittel nur noch die Älteren ab 60 Jahren bekommen. Das wiederum kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Klar, es sind inzwischen 31 Fälle von sogenannten Hirnvenenthrombosen nach einer Astrazeneca-Impfung in Deutschland bekannt geworden. Also deutlich mehr als man normalerweise in diesem Zeitraum erwarten würde. Und zwar fast nur bei Frauen zwischen 20 und 63 Jahren. Von den Betroffenen waren nur zwei Männer.

Wie altersspezifisch sind die Thrombosen?

Die meisten waren also unter 60. Aber die mit Astrazeneca geimpften Menschen waren wohl generell jünger. Von Anfang Februar bis Anfang März wurde der Impfstoff ja nur an 18- bis 64-Jährige verimpft. Zur Erinnerung: Die Betroffenen der Hirnvenenthrombosen waren 20 bis 63 Jahre alt. Da gibt es also kaum einen Unterschied. Ältere Menschen durften erst seit Anfang März geimpft werden. Bis die einen Termin hatten, sind wohl noch ein paar Tage vergangen, zwischendrin ein mehrtägiger Impfstopp. Wie altersspezifisch solche speziellen Thrombosen also wirklich sind, werden die Daten erst noch zeigen.

Impfempfehlung differenziert nicht

Was jetzt aber schon deutlich auffällt: 29 Frauen waren betroffen und nur zwei Männer. Trotzdem differenziert die Impfempfehlung nicht zwischen den Geschlechtern. Bestimmt wurden insgesamt auch etwas mehr Frauen geimpft. Es gibt nun mal viele Krankenschwestern und Altenpflegerinnen. Und: Hirnvenenthrombosen treten im Allgemeinen vor allem im Alter zwischen 30 und 50 Jahren auf.

Aber der Unterschied zwischen den Geschlechtern erscheint hier viel deutlicher als der zwischen den Altersgruppen. Vielleicht wollte die Stiko einfach besonders vorsichtig sein und nimmt deshalb auch jüngere Männer von der Impfung aus. Erfahren werden wir die Gründe wohl erst nach Ostern. Dann will die Stiko eine wissenschaftliche Begründung für ihre Entscheidung vorlegen."