Spektakuläre Reinfälle haben bei Greenpeace-Aktionen Tradition. Dem Ansehen der Umweltschützer kann das nichts anhaben, kommentiert Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion.

Greenpeace fährt schon immer einen heißen Reifen – das ist keine Denkfabrik, das sind Aktivisten, die sich auch nicht basisdemokratisch organisieren, sondern ziemlich militärisch. Rainbow warrior eben.

Das Risiko gehört dazu. Mal waren sie Opfer – wie beim Bombenanschlag auf ihr Schiff "Rainbow Warrior" 1985 – mal Täter wie eben jetzt. Das wissen die Menschen, das hat Greenpeace nicht wirklich geschadet. Im Gegenteil: Die legendären und hochgefährlichen Schlauchboot-Aktionen haben den Mythos erst geschaffen.

Werner Eckert, SWR Umweltredaktion SWR

Das Scheitern der Aktionen ist eingepreist

Auch Gleitschirmflieger sind immer wieder im Einsatz: 2013 beim Formel 1-Grand-Prix in Spa und im März dieses Jahres auf dem Dach der Europäischen Zentralbank. Das sind jeweils aufwendige Inszenierungen, deren Scheitern einkalkuliert sein muss. Da gilt einmal mehr Murphy's law: Wenn etwas schiefgehen kann, dann geht es schief – früher oder später!

Greenpeace macht da immerhin nicht viel Federlesens und entschuldigt sich. Auch das hat Tradition bei der Nichtregierungsorganisation. Peinliche Pannen hat es immer gegeben. 2014 beim Klimagipfel in Peru haben sie die berühmten Linien von Nazca beschädigt, 2018 den Kreisel an der Siegessäule in Berlin mit umweltfeindlicher gelber Farbe verdreckt.

Aktion kann Glaubwürdigkeit von Greenpeace nicht beschädigen

Das Vertrauen der Menschen in Greenpeace ist trotzdem hoch. Wo gehobelt wird, da fallen Späne – das scheint zu funktionieren. Die Verletzten und der Anschlag auf den heiligen Fußball ändern nichts daran. Für die Glaubwürdigkeit ist es viel gefährlicher, wenn Greenpeace lügt. Beim Kampf mit Shell um die Öl-Plattform "Brent Spar" 1995 etwa. Da mussten sie sich für falsche Behauptungen über die Menge Dreck an Bord im Nachhinein entschuldigen. Das schadet dem Image mehr als eine gefährliche Aktion.