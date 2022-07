Kommentar für SWR2: Sommer-arbeitslose Lehrkräfte

Am Donnerstag haben die Sommerferien in Baden-Württemberg begonnen. Für manche Lehrerinnen und Lehrer beginnt damit eine Zeit ohne Gehalt.

Am Donnerstag haben die Sommerferien in Baden-Württemberg begonnen. Und für manche Lehrerinnen und Lehrer beginnt damit eine Zeit ohne Gehalt. Denn auch dieses Jahr werden wieder rund 4000 Lehrkräfte in die Arbeitslosigkeit entlassen – und das obwohl sie im Herbst wieder gebraucht werden, Stichwort Lehrermangel. Eine Praxis, die in BW sozusagen Tradition hat – und trotzdem beschämend ist, kommentiert Ruben Moratz aus der SWR-Redaktion Landespolitik.