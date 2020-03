Die Landesregierung handelt entschlossen und konsequent - na endlich! Nachdem Baden-Württemberg wie viele andere Bundesländer lange gezögert hat, wird es plötzlich ganz brutal. Ein Kommentar von Edda Markeli.

Edda Markeli, SWR-Redaktion Landespolitik SWR

Letzte Woche wurde noch heftig darüber diskutiert, ob Fußballspiele mit 50.000 Menschen im Stadion stattfinden dürfen, jetzt werden Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern verboten. Außerdem werden Schulen und Kindergärten geschlossen, Besuche in Altenheimen und Krankenhäusern eingeschränkt. Bürgerinnen und Bürger sollen möglichst zu Hause bleiben. Sozialminister Lucha versucht, das Positive darin zu sehen: Zeit zum Nachdenken, Bücher lesen, im Wald spazieren gehen - auf jeden Fall sollte man Menschenmassen meiden. Bloß nicht!

Politiker haben zu lange gezögert

Das alles sind notwendige Zumutungen, das finde ich auch. Denn es geht nicht anders, wenn wir italienische Verhältnisse verhindern wollen. Die Politik muss Zeit gewinnen, damit die Ausbreitung dieses stachligen Coronavirus verlangsamt wird. Inzwischen hat das sogar der letzte Mathe-Verweigerer kapiert: Das Virus breitet sich exponenzial, also sprunghaft aus. Am Donnerstag wurden noch 454 Infizierte gemeldet, am Freitag sind es schon 569. Es geht also rasend schnell. Darauf weisen Virologen seit Wochen hin, aber ihre Appelle wurden nicht ernst genug genommen.

Die Lage ist ernst, sagt jetzt Ministerpräsident Kretschmann, deshalb die drastischen Maßnahmen. Man möchte einmal schneller sein als dieses Virus, sagt der Sozialminister. Aber kann das noch gelingen? Meiner Meinung nach haben Politiker in Bund, Land und Kommunen viel zu lange gezögert und dabei wichtige Tage, fast Wochen verschenkt. Gerade wenn man weiß, dass jeder Tag zählt, ist es umso merkwürdiger, dass die Kultusminister der Länder gestern noch keine klare einheitliche Linie gefunden hatten.

Eisenmann vollzieht komplette Kehrtwende

Auch Ministerin Eisenmann hat lange gebraucht, bis sie sich zu einer Entscheidung durchringen konnte. Noch am Montag waren Schulschließungen für sie reine Panikmache. Jetzt vollzieht sie die komplette Kehrtwende. Weil nämlich der Druck aus dem Kanzleramt und aus anderen Bundesländern wie Bayern gestiegen ist. Söder war schneller!

Viele Entscheidungsträger in Bund, Ländern und Kommunen haben sich viel zu lange hinter dem Föderalismus versteckt und ein Kompetenzwirrwarr in Kauf genommen. Aber in Krisenzeiten ist schnelles, entschlossenes Handeln gefragt. Dazu gehört auch der Mut, unpopuläre Maßnahmen zu verkünden. Den hat die grün-schwarze Landesregierung am Freitag gezeigt. Spät, aber doch. Ich hoffe sehr, dass das beschlossene Maßnahmenpaket tatsächlich schnell Wirkung zeigt. Damit das gelingt, muss allerdings nicht nur die Politik Verantwortung übernehmen, sondern wir alle. In jeder Krise steckt bekanntlich auch eine Chance. Und die besteht darin, Solidarität zu zeigen. Mit Nachbarn, Familienmitgliedern, Kollegen und Freunden - mit allen, die Hilfe brauchen.